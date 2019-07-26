【上流寄生族】金牛、水瓶須忘掉比較　唐綺陽指點12星座上位要訣

由南韓名導奉俊昊執導的康城金棕櫚電影《上流寄生族》，在台上映以來叫好叫座、票房一路衝高，上映不到一個月，全台票房已正式破億（約2500萬港元）。連占星專家唐綺陽都力推，直呼導演操控情緒的功力令人佩服，大讚：「導演奉俊昊真的很會操控觀眾的情緒，從節奏、布局、剪接、美術到暗喻設計，技巧之純熟，堪稱教科書等級！」而片商也邀請唐老師解析「12星座如何力爭上流」的祕訣，期許大家突破階層、創造屬於自己的「上流」。

由名導奉俊昊執導的坎城金棕櫚電影《上流寄生族》大受歡迎（官方宣傳海報）

唐綺陽分析「開創星座」白羊、巨蟹、天秤、山羊，力爭上流的能量非常強大，只要朝自己的目標前進就能創造自己的上流，她說：「立定目標，達到你要的目標，所謂的上流，是由你自己來定義的。」而「固定星座」金牛、獅子、天蠍、水瓶，由於喜歡和他人比較，所以比較容易受到階層的威脅，與其去外求，不如耕耘自己的專長，成為大家嚮往的對象：「把你的專長做得很好成為翹楚，自然而然就會散發魅力，有時候你就盡情地做自己。」

最後「變動星座」雙子、處女、射手、雙魚，屬階層意識最強的星座，由於在任何位置都能做得恰如其分，因此有調整心態和模糊階層的能力，她說：「隨和或適應性強，正是你們能突破階層晉升上流的原因，就好好保留這樣的性格特質吧。」

占星專家唐綺陽都力推《上流寄生族》

《上流寄生族》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均 飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中…

《上流寄生族》精彩劇照▼

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