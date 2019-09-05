分析12星座異地戀！4大固定星座最難維繫？唐綺陽：包容最重要

在這地球村的時代，不少人都嚮往談場浪漫的異國戀，能與對方帶著各自國家文化探索世界，有如浪漫電影情節一樣。唐綺陽就列出是什麼原因，吸引12星座走入一段異國戀情中。

第一個屬於開創星座的牡羊，巨蟹、天秤和山羊，這4個星座需要的是關懷，追求相處起來舒服、能溝通的感覺，只要聊得來就沒問題。加上這組星座是非常有獨立人格的，並不會因對方是外國人就排斥，而是抱持著「跟誰聊得來，就跟誰多在一起」，所以可能會因外國人較紳士或較尊重女性，使得開創星座願意走進異國戀。

開創星座只要聊得來，就沒問題。（Youtube@女人28）

再來是固定星座金牛、獅子、天蠍、和水瓶，這4個星座非常怕麻煩，最難搞，討厭對方會改變自己太多，所以這組星座如果異國戀要成功，前期對方必須要多配合、包容自己多一點。可是一旦這4個星座陷下去，就會變成他們配合對方，唐綺陽說道：「先攻陷心防，之後我就會跟著你回去。」表示這組星座談異國戀，人生會發生很大的變化。

固定星座初期需要對方配合，但只要陷下去，就會跟著對方，從女王變貓咪。（Youtube@女人28）

最後是變動星座，雙子、雙魚、處女、人馬，這4個星座擁有非常強烈的好奇心，喜歡冒險、探索和驚喜，異國戀就不在話下，一想到對方是來異國，一個文化完全不一樣的國家，每天就都會帶來不同的驚喜。能滿足這4個星座需求的就是學習，異國戀可以跟著對方學到好多以前在課堂學不到的，期望在異國戀中得到充分自由，是願意跟著對方一起探索世界的。

對於喜歡驚喜的變動星座，與來自異國的人談戀愛，天天都是驚喜。（Youtube@女人28）

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