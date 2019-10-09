【多圖】性感女神轉新Look英氣十足　短髮造型激似吳亦凡

雖然內地人氣男星吳亦凡（Kris）之前變得肥腫難分，身形更一度走樣激似「大媽」，但好快便減磅成功變回男神級人物，偶像地位仍然屹立不倒。最近，有記者在機場拍攝到他的新「登機Look」，發現他除了本身應有的超高顏值之外，更增添了幾分性感嫵媚。咦？睇真啲，原來「他」並非吳亦凡！

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到底「他」是何許人？其實相中人是女兒身，是擁有性感Fit Body、有「最美麗李莫愁」之稱的32歲內地女星張馨予。九月突然剪短頭髮的她，之前已經在微博公開過自己的新Look，更稱打算「想給一個驚喜的」，而不少網友都大讚她仙氣不減反升，更有幾分似一代女神張敏。

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1987年出世的張馨予入行初期靠性感形象走紅，更因為一輯噴血相獲網友封為「中國第一足球寶貝」。張馨予的感情史亦常常被翻炒，最經典的一幕絕對是2011年吳卓羲微博離奇出現兩人床照，直接令他們的戀情曖光，之後她與范冰冰舊愛李晨的一段情緣亦不時被網友提起。2018年，她在微博宣布與反恐特工何捷已經結婚，正式成為人妻。

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