BLACKPINK Jennie對法國念念不忘　4度巴黎鐵塔前留倩影

韓國女團BLACKPINK成員Jennie完成巴黎時裝周之旅，並於今日（8/10）下午返抵韓國。Jennie似乎對今次巴黎之旅意猶未盡，即使人在韓國，仍透過Instagram分享在巴黎遊玩時拍攝的相片，又在相片描述表示：「巴黎總是個去旅行好地方（Paris is always a good idea）。」看來這個旅程帶給Jennie不少美好回憶。

Jennie完成巴黎時裝周之旅，並於今日下午返抵韓國。（fnnews）

Jennie返抵韓國後，仍繼續分享巴黎之旅的相片。（IG/@jennierubyjane）

Jennie遊巴黎靚相

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Jennie遠赴法國除了出席Chanel舉行的時裝展外，亦有抽空四處遊玩，以及和好友見面。Jennie又透露部分照片由媽媽操刀，可見Jennie母親這次亦有同行。眾多巴黎景點中，Jennie可能最愛巴黎鐵塔（又稱艾菲爾鐵塔），因為Jennie三度分享在巴黎鐵塔前所拍的照片，而且去年Jennie到訪巴黎時，亦有在巴黎鐵塔前留倩影，由此可見Jennie對巴黎鐵塔情有獨鍾。

Jennie在巴黎四處打卡，不過Jennie最愛的景點可能是巴黎鐵塔。（IG/@jennierubyjane）

Jennie今次與母親同行，例如這張在巴黎鐵塔前的照片就是由Jennie媽媽操刀。（IG/@jennierubyjane）

Jennie真係好鍾意巴黎鐵塔