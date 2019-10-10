【假設性無罪】盤點劇中5大高質女神　其中兩個仲勁性感！

ViuTV原創劇集《假設性無罪》由梁漢文、王敏奕、張慧儀等人演出，是一套以性騷擾為題材的「職場羅生門」懸疑劇。劇中以辦公室為主要舞台，除了剛剛成為了人妻的王敏奕及張慧儀的性感演出成兩大亮點之外，劇中辦公室內外更不乏美女演員，現在就為大家盤點5位女神在劇中的角色！

+ 2

王敏奕 飾演 林梓慧（阿慧）

阿慧是一位很有潛質的新晉設計師，更能夠加入夢寐以求的設計公司並成為偶像何英傑（梁漢文飾）的下屬，卻發現公司的內部問題十分嚴重，不僅遇上公司重組，公司上下層都縱容性騷擾文化。另外，她進入公司其實是另有目的，一切都是因為公司前員工蘇淑欣（雷深如飾）不堪欺凌而自殺，阿慧作為她的摯友，才堅持要潛入公司調查及找出真兇。

陳俞希（Hailey） 飾演 張若棱（阿Ling）

阿Ling為人怯懦怕事，沒有主見，平日飽受直屬上司阿齊的欺凌和言語性騷擾，仍然笑面迎人，而經常被欺負。同時阿Ling亦是公司少數與林梓慧友好的同事，她羨慕阿慧為人率直無畏。當阿慧因家庭問題而無家可歸時，阿Ling主動提出與阿慧合租成為室友及幫助她查出真兇。

+ 2

李昭南（Mishy）飾演 吳莉莉

由於經常都要出外和客戶打交道及談生意，加上公司文化，吳莉莉經常作超性感打扮，低胸短裙更是每天的指定Outfit，藉此和男性客人相談時得到優勢。雖然經常被「抽水」，但她總能化解男同事的口花，以及打消客戶無理的要求，可見莉莉其實非常聰明。

余逸思 飾演 周巧思

巧思是Yvonne（張慧儀飾）的秘書，不過工作做事粗心大意，經常錯漏百出，她亦未能爭取到老闆的歡心，而老闆更一直找機會將她炒掉。雖然面臨炒魷，但巧思憑美貌及身材，經常引得一堆男同事圍着轉，並享受及有意利用這些關係來幫助自己。

董敏莉 飾演 岑美珊

美珊是何英傑（梁漢文飾）的太太，當面對人生的抉擇，無論是面對工作或家庭，她必定會選擇穩陣一方，亦會盡一切努力去維持美滿狀態。作為人母，她跟何英傑的二十年關係早已索然無味，二人之間除了子女，就沒有共同話題與興趣，平時更各有各忙。直到學校一個年輕男同事的追求，再次燃點起岑美珊的情感……

《假設性無罪》劇情吸引之餘，如果大家想睇5大女神嘅演出，記得留意ViuTV 99台星期一至五晚9時半喇！