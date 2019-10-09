【金宵大廈】七大彩蛋逐個數　5個人物貫穿前世今生

TVB劇集《金宵大廈》踏入結局篇後劇情越來越緊張，圍繞着Alex（李施嬅飾）同阿蕭（陳山聰飾）的謎團吸引大批劇迷追看。要解開兩人前世今生之謎，劇中有5個人物非常關鍵，更有一些細節位原來都埋下伏線，一起來數下劇中的七大「彩蛋」啦！

Coco（李施嬅飾）同旭輝（陳山聰飾）係Alex同阿蕭的前世。（劇照）

關乎前世今生的五大人物

《金宵大廈》故事以前世今生為背景，有追看的觀眾當然知道Alex同阿蕭的前世就是60年代的舞女Coco同旭輝。Coco同旭輝當年相愛，但最後卻慘死，更對今生的Alex及阿蕭的命運有重大影響。隨着劇情發展，大家發現越來越多同他們前世有關的人物出現，監製葉鎮輝在接受《香港01》訪問時，也確認除了Alex同阿蕭之外，黑貓靚寶、林老師（劉江飾）同Yuki姐（康華飾）都貫穿兩世！

Alex同阿蕭今生再在金宵大廈重聚，究竟佢哋前世發生咗咩事？（劇照）

+ 10 + 9 + 8

林老師（劉江飾）在金宵大廈落成時已經在，年青時被叫作林哥仔（張彥博飾）的他暗戀Coco，見證住Coco同旭輝的發展。他更為Coco解夢，並將她的夢境寫成小說《夢遊》。據知Coco的死與林哥仔有緊密關聯，他也成為阿蕭最後改寫命運的關鍵人物。

林哥仔（張彥博飾）就是書店老闆林老師（劉江飾），見證了Coco同旭輝的一段情。（劇照）

+ 10 + 9 + 8

而在剛剛結束的單元故事《美魔女》中，也揭曉了賓館老闆娘Yuki姐（康華飾）的身份。她原來是60年代金宵舞廳舞女萍萍（周寶霖飾）的女兒小雪（黃雪兒飾），小時候在舞廳流連，羡慕Coco擁有絕色容貌，同時也受到媽咪影響，認為「做女人一定要生得靚」，所以才會盲目追求「靚」。

賓館老闆娘Yuki姐（康華飾）是60年代金宵舞廳舞女萍萍（周寶霖飾）的女兒。（電視截圖）

+ 5 + 4 + 3

三個賊死法相同有關連？

不少觀眾發現單元故事《異夢》與《夢》中的3名賊人死法相同，在60年代追殺Coco和旭輝的三名雄哥（何啟南飾）的手下都死於非命，分別是被老鼠咬死、被水晶吊燈砸死、墮樓身亡。而在今生阿蕭在地牢遇到三名劫匪，三名劫匪的死法與60年代的相同，因而引來網民猜測兩者之間有關連。不過監製就表示其實兩者無聯繫，只是60年代3名手下的怨念，影響了今生3名劫匪。

雄哥手下狗強（李家聲飾）最後墮樓死。（電視截圖）

+ 6 + 5 + 4

「奇幻大廈」遊戲道具係關鍵？

劇集一開頭以手機遊戲「奇幻大廈」展開，阿蕭在遊戲中巡樓頻頻「撞鬼」，令人看得手心冒汗，但原來在這短短4分鐘的驚嚇場面中，都暗藏玄機。有興趣的觀眾可以回顧第1集第1節，當中有一幕鏡頭影到一本放在窗邊的書，被雨淋濕，而這本書正正就是記載了Coco夢境的小說《夢遊》，書中也包含了在金宵大廈內發生的事。而另一幕阿蕭被嚇到從樓梯逃走，但在落樓時被一個煙斗「跣」親，原來這個煙斗就是Coco經常拿着的煙斗。雖然劇集分成10個單元故事，但心水清的觀眾就會發現其實每個故事都有關連，而且還加入了不少細節位，讓大家一起拆解謎團！

在第1集開頭出現的手機遊戲「奇幻大廈」，其實暗藏玄機！（電視截圖）

Coco經常拿着的煙斗，原來在第1集第1節已經有出現。（劇照）