【多圖】40歲秦嵐靠P圖同23歲吳宣儀鬥靚　網民：P圖前後兩個樣啊

現年40歲的秦嵐去年憑住內地神劇《延禧攻略》入面，飾演富察皇后一角而人氣爆升，至今依然深受粉絲的愛戴，亦深得一眾國際時尚品牌的鍾愛，早前她就獲品牌之邀出席巴黎時裝周，於貴賓席上欣賞2020春夏時裝騷。而微博上也有不少她當日看騷的靚相，#秦嵐露肩羽毛裝# 還一度登上了微博熱搜榜。不過就有網民指秦嵐是買熱搜的，更用P到她自己靚晒的靚相，去跟同場的吳宣儀比美麗。

秦嵐早前出席巴黎時裝周。(微博圖片)

吳宣儀現年23歲，是韓國女子組合「宇宙少女」，以及「火箭少女101」的成員之一，青春無敵的她，與秦嵐的年紀相差了17年，兩人早前在巴黎時裝周上同場兼同框，但她們的合照看上去，並沒有看得出這個年齡的差距，感覺秦嵐也就最多是大吳宣儀幾歲而已，兩人同樣是五官輪廓標緻的美女。

吳宣儀今年只得23歲。(微博圖片)

然而就有網民發現秦嵐於相中的樣子根本是P了圖，且P得相當誇張，P到自己肌膚緊致得尤如少女似的，難怪看來跟吳宣儀可以媲美，網民直指秦嵐用P圖來跟青春少艾比拼，不敢用真樣。微博上也流傳了兩張秦嵐沒有P圖的原相，真的跟P圖後差很大呢。有網民留言表示：「就不敢拿原相來比嗎？」、「P圖前後兩個樣啊！」、「沒P圖的年齡差距一大截。」

網民話秦嵐用p圖相同吳宣儀比較。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇秦嵐p圖前同埋p圖後嘅相：