周迅孫儷奪「女明星好感度排行榜」冠亞軍　迪麗熱巴竟是最討厭

俗語有言「鹹魚青菜，各有所好」。近日內地知名網站（豆瓣鵝組）就發起了對時下26位當紅女星進行「好感度」與「惡感度」的票選排行，最終得出結果是流量愈不高的女明星好感度就愈靠前，而流量愈高的女明星則靠後。在眾多網友眼中好感度前三名分別是周迅﹑孫儷﹑劉亦菲，而惡感度前三名就是Angelababy（楊穎）﹑楊冪﹑鄭爽。

周迅﹑孫儷﹑劉亦菲在網友心中是頭三名「好感度」的女明星。（視覺中國）

從這一份名單中可見排行「好感度」前三名的女明星均是好戲之人，雖然她們的流量度不算太高，但獲得如此排名相信她們的國民度是非常高的。排在首位的是周迅總體好感度100%就獲得61%，而第二名的孫儷則獲得53%，她們兩位都是過半數，而第三名的「神仙姐姐」劉亦菲則獲得47%亦非常高。

她們之所以獲得網友們的喜愛，據內地媒體報道指出極大原因是她們能夠踏實做好演員的本份，每一部影視作品都呈現專業的表演，用心投入角色令觀眾看得特別入戲，幾乎好少有劣評。另外，重要的是她們有作品就公開出席活動為戲集宣傳，沒有作品推出就歸於平淡或認真去做其他工作，並不是時不時就登上熱搜，被人覺得有抄作之嫌，務實的工作行為令不少網友喜愛。正因為她們這種低調個性人設，雖然不是經常曝光或活躍於網絡上，但她們的觀眾緣是非常高。

Angelababy（楊穎）﹑楊冪﹑鄭爽在網友心中是「惡感度」排名前三的女明星。（視覺中國）

相反於「好感度」排名不高的女明星當中，她們幾乎清一色在「惡感度」佔了幾席，而且多數都是時下流量高﹑話題高的藝人，第一名與第二名包辦人則是圈中出晒名的姐妹花Angelababy（楊穎）與楊冪獲得，在100%惡感度中前者獲得67%，後者獲得55%相當高，而第三名則是鄭爽獲得54%，三位都過半數，可想而知在網友心中她們是多麼的討厭。

事實上她們三位一直以來都是圈中極具爭議性的人物，特別是Angelababy（楊穎）與楊冪，不少網友指出她們根本冇演技不用心做演員之餘還到處自我抄作，對這一種行為模式非常討厭。更認為她們時不時就登上微博熱搜，這個行為根本就是不正常，總不相信偶爾只是貼出一張照片就能夠成為熱搜，相信背後用了不少小手段，甚至近年因為楊冪涉嫌「詐捐」一事令她更討人厭，這件事對她影響非常大。而鄭爽則因為個性太直白關係，經常得罪他人不知道，以致令不少網友覺得她不太懂與人相處，有時候太自以為是了。

網友均認為Angelababy﹑楊冪﹑鄭爽。太做作。（微博截圖）

Angelababy﹑楊冪不時登熱搜，令網友覺得好可疑。（微博截圖）

事實上「賣買熱搜」這回事一直只是網友猜測，但去年內地有幾間不同機構的公司就證實「買熱搜」這回事的確存在。據指出假若要登上熱搜是有不同價錢的，有一些前三名需要付10萬人民幣（約10萬零9千多港幣）﹑有一些前10名只需付6萬人民幣（約6萬5千多港澳）不等，而且這一些報價只能在熱搜榜中維持一個小時而已，按小時價格一直累計。而且據業內人士指出，除了可以買熱搜之外，還可以撤熱搜添，價錢亦是各有不同。

網友對時下26位女星進行評選結果。（嗑瓜子每日專用微博圖片）

另外，在此排行榜中迪麗熱巴竟然成為網友心中最討厭女明星的第四位，她所佔比率是47%。而她的死敵楊紫反而非常受網友歡迎，在惡感度明星中只佔18%，總體好感度高達47%非常高，是總票數排行中奪第四名，更是90後中名次最高添。