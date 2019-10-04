迪麗熱巴吳謹言拍新劇共用男主角　網友竟然唔睇好熱巴？

現年29歲的吳謹言與27歲的迪麗熱巴均是時下最火紅的流量女星之一，她們的一舉一動均是外界所非常關注。近來不約而同地她們各自拍攝新劇，又剛好地用同一位男主角，正是靠BL劇爆紅的26歲黃景瑜，所以難免地被網友拿來作出比較。

近來因為網上不斷流出她們各自拍攝新劇的路透劇照，如此一來大家就紛紛討論CP（伴侶的意思）感的問題。沒想到迪麗熱巴竟然慘輸吳謹言九條街，不少網友幾乎認為她與黃景瑜在一起的感覺不像情侶，反而更像姐弟。全因為迪麗熱巴身材高挑冇小鳥依人的感覺，而且她本人氣場比男方強勁，對比之下就顯得女強男弱一些。相反吳謹言的165CM官方身高搭配男方的187CM官方身高，對比之下他們的確比較配襯，在視覺上亦顯得甜蜜一些像真實的情侶。

吳謹言與黃景瑜的身高差特別有CP感。（《青春創世紀》微博圖片）

+ 4 + 3 + 2

自爆有長達半年以上冇劇拍的迪麗熱巴，近來已經緊密地接拍新劇《愛情高級定製》，劇中她飾演一位時裝設計師，因為一場誤會使她與商界大佬宋凜（黃景瑜飾演）結識，之後慢慢從狹路相逢的冤家一步步地發展成戀人，從而共同成長在事業上均取得好成績，齊齊收穫了愛情事業雙豐收的故事。

根據此劇情好明顯地是一部傳統式的偶像劇，據網友所指官方身高169CM的迪麗熱巴身材屬於高挑型，再加上穿著高跟鞋的關係其身高已經到達了187CM的黃景瑜眼部，站在一起似乎有強碰強的感覺，少了傳統式偶像劇女主角小鳥依人的Feel。另外，再加上迪麗熱巴氣場強大關係，對比之下令男主角少了原有角色設定的強勢氣場，導致他們有遇強則強的Feel，視覺上總覺得離戀人關係還很遠，大家幾乎在微博留言指出他們缺少CP感：「熱巴氣質太出眾顯得黄景瑜沒那麼帥了」﹑「莫名像姐弟」…對他們飾演情侶冇Feel。

迪麗熱巴氣場強勁站在黃景瑜身邊，網友覺得少了CP味道。（劇透少女朱碧夢微博圖片）

網友覺得熱巴的外表難突出男方的優點。（微博截圖）

網友亦覺得他們似姐弟。（微博截圖）

相反吳謹言同黃景瑜主演的新劇《青春創世紀》飾演情侶則被看好。劇情主要講述女主角錢希西（吳謹言飾演）從小寄宿在富二代段燃（黃景瑜飾演）的家中，女方誤打誤撞之下就進入了電商方面的直播工作，沒想到男方對此行業產生了興趣，從而收購了她的公司成了新老闆。之後他們就有共同目標攜手創業，更發展成情侶在逆境中成長最終實現了自己的夢想。

黃景瑜的身高配上吳謹言的嬌小身材，在視覺上的確情侶感多一些。（《青春創世紀》微博圖片）

眼看此劇情其實與迪麗熱巴主演的《愛情高級定製》的戲路差不多。只不過因為吳謹言屬於小鳥依人型而且氣勢不是那麼強勁，站在黃景瑜的身旁就能夠突顯出男方劇中人設高富帥的一面，視覺上當然會比較配襯。在有對比之下大家更傾向吳謹言﹑黃景瑜這一對，對該劇集相當有期待。其實有沒有CP感這一回事好見仁見智，可能拍出來的效果非常不同，我們就正拭目以待喇！

網傳吳謹言新劇路透照，黃景瑜抱着他的畫面特別甜蜜。（劇透少女朱碧夢微博圖片）