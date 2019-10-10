【罪夢者】張孝全忍臭爬水渠逃獄　王柏傑曬好身材苦戀范曉萱

萬眾期待的Netflix 首部原創華語劇集《罪夢者》（Nowhere Man）近日正式發布預告片，進一步向劇迷揭曉了劇情走向。在兩分多鐘的預告片中，盡現了多場出生入死的驚險場面，非常震撼。另外，亦娓娓道來了張孝全與賈靜雯的一段苦情以及王柏傑與范曉萱的禁忌戀，未播出已經非常引人關注。

《罪夢者》是Netflix 首部原創華語劇集。

在片中張孝全與賈靜雯飾演一對情人，因為涉嫌一宗綁架案關係他被懷疑殺了人，最終判入獄而面臨死刑槍決。身為另一伴的賈靜雯非常崩潰懷著身孕的她更獨自在醫院產子添。之後張孝全發現此案件中隱藏了一個極大的陰謀，繼而發現出面有人要綁架其兒子，所以就不惜一切逃獄而忍臭爬入地下水渠拯救兒子，過程中得到自我救贖。

賈靜雯在劇中演技爆發。

另外在劇中飾演脾氣火爆黑道中人的王柏傑則戀上自己大佬的女人范曉萱，這段禁忌之戀讓他內心極度糾結，他在接受訪問時就對該人物作出評價，沒想到在他心中此人物是如此差評：「結果他根本是劇中最不瀟灑的角色！」因為全心投入演出關係，王柏傑連說話的方式都變得非常不一樣，就像被角色「上身」似的，讓他回家後都分不清楚自己是劇中角色（飾瀟灑）還是王柏傑。他自己都形容《罪夢者》是他從影以來最崩潰的情緒演出，甚至在殺青後還用了兩個月時候才從角色情緒中走出來添。

王柏傑用了兩個月時間先走出角色。

《罪夢者》故事是講述阿全（張孝全飾演）為首的黑道四兄弟，因一場綁架案被捕入獄，不料多年後阿全的兒子被綁架，而綁匪想要的贖金竟是自己，因此他決心為家人冒險而逃獄。該劇將會在今個月31日播出，我們就拭目以待。