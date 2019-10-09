【假設性無罪．劇評】王敏奕放震撼彈　反令觀眾意志備受考驗？

由王敏奕、梁漢文和張慧儀主演的ViuTV劇集《假設性無罪》在上星期四（3/10）晚上9點半正式首播。故事以一宗辦公室非禮事件揭開序幕，著名設計師YK（梁漢文 飾）與下屬阿慧（王敏奕 飾）因佈置鬼屋而獨處一室，之後阿慧卻慌忙逃跑並報警自稱被上司非禮。事發經過無人目擊，但一眾同事都因為YK的好上司、好父親形象，相信YK清白並認定阿慧誣告YK，繼而排擠阿慧。與此同時，YK的直屬上司Yvonne（張慧儀 飾）為了息事寧人，處處向阿慧施壓，希望阿慧撤控。

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《假設性無罪》絕對稱得上是開了一個「靚頭」，劇組在首集便投出重量級震撼彈──「到底非禮事件的真相是怎樣？」、「YK、阿慧兩人各執一詞，誰人才是大話精？」及「為何公司上下確信YK清白？」等一系列謎題，以及用一眾角色的口供建構出真假難辨的「羅生門」局面，勾起觀眾的求知、求真的慾望，留住他們的注意力。劇組亦充份利用社會大眾對「#MeToo」運動的關注，來提升劇集的矚目程度，令某些觀眾產生共鳴，保持到ViuTV劇集一貫的貼地風格。

當然，對不少觀眾來說《假設性無罪》最大的亮點是女主角王敏奕的瞓身演出，而劇組亦毫不忌諱地以特寫鏡頭放大她的出眾身材，明顯以此為賣點。（ViuTV《假設性無罪》畫面）

的確，《假設性無罪》在開端的處理手法在技巧上直逼滿分，瞬間吸引到觀眾的注意力，可是劇組卻輕視一大重點──觀眾的注意力並非無窮無盡。當劇組將大量謎題一下子搬到觀眾眼前，但未有適度、適時逐一拆解，反而在細節鋪中排更多潛在謎團，觀眾的耐性便會開始受到考驗。

透過首集劇情裏面出現的各人供詞，觀眾對故事有初步了解後，並提起興趣想知道YK和阿慧的衝突如何繼續深化時，劇組卻選擇由頭開始講，交代阿慧進入公司過程、其他人對她的誤解，令觀眾不禁產生疑問：劇組是否想單靠一個懸念讓觀眾撐足15集。

《假設性無罪》全劇最大懸念是阿慧（王敏奕 飾）指控遭YK（梁漢文 飾）性侵的真相。（ViuTV《假設性無罪》畫面）

其實劇組亦有意識到這個問題，所以安排了「案中案」去繼續吊觀眾癮──阿慧的大學同窗細V（雷深如 飾）之前曾經進入過她現職的公司，更慘遭同事性侵，事後她對未能保護自己而感到自責並選擇跳樓輕生，而阿慧則打算透過了解公司人物關係，查出引致好友成為自殺未遂植物人的真正黑手。

不過，這個「案中案」的懸念和主軸性質太過相似，而且兩者關係明顯千絲萬縷，屬劇集最大謎題的其中一小部份，未必令觀眾進一步提起興趣，有足夠動力煲足15集。