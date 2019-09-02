TVB主播梁凱寧《晚間新聞》向觀眾道別：多謝支持，各位再見！

無綫人氣新聞主播梁凱寧（Maggie）因為甜美出眾的外貌和曲線盡現的身材，而備受網民熱烈追捧，人氣直逼不少TVB花旦小生。昨日（1日）是梁凱寧在無綫新聞的Last Day，她在報導新聞後與觀眾道別，大批網民大呼不捨。

（《晚間新聞》影片截圖）

（《晚間新聞》影片截圖）

梁凱寧昨晚最後一次擔任翡翠台《晚間新聞》的主播，她在新聞報道結束前，向觀眾作最後道別：「新聞報道完，多謝支持，各位再見。」結束她與無線新聞六年的賓主關係。無綫新聞近年被指報道偏頗兼報假新聞，引發多名記者及主播不滿引起離職潮。有網民指，梁凱寧於周六（31日）報道「831太子站圍捕事件」時一度眼紅紅兼語氣強烈，猜測她可能亦是認為不滿新聞部而憤然離職。早前傳出她於8月中向新聞部遞辭職信，並投考督察的消息，不過當時梁凱寧已經火速在Facebook否認，而她亦未有公布之後的去向。

梁凱寧是TVB的一線主播。（片段截圖）

現年27歲的梁凱寧於浸大傳理系畢業後隨即加入TVB擔任互動新聞台兼職新聞主播，一年內就升呢開始主持翡翠台的天氣報告，之後到《星期日香港早晨》，再成為歷史上最年輕的《香港早晨》主持，與陳嘉倩齊齊主持，被網民封為「無綫新聞雙花」。繼陳嘉倩離職後，梁凱寧正式取代為「無綫新聞之花」，再加上她甜美的外型，成功吸納了不少粉絲。

一眾無綫新聞主播與梁凱寧（左二）farewell。（麥詩敏Instagram：@glorrrrr）

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