鄧麗欣與MIRROR成員拍排球電視劇：好明白以前大家點面對Cookies

ViuTV周三（9日）舉行2020年節目發佈會，宣佈來年的六部電視劇，鄧麗欣（Stephy）將在電視劇《男排女將》中擔任女主角，率領演員顧定軒及一眾MIRROR、ERROR成員演出，談到接拍原因，Stephy說：「我自己曾經係一個排球員，入行以來一直都希望有個作品係同排球有關，咁啱今次遇到。」《男排女將》由真人真事改編，而Stephy則在劇中飾演男排的教練，她說：「人生中拍到自己夢想嘅題材係好開心。」

Stephy認為電影比較難拍到排球這個題材，皆因說一個球隊的成長需時較長，電視劇相對來說比較適合。（葉志明攝）

談到在拍攝前會否需要作特別的準備，Stephy說：「教練方面嘅準備多啲，球員嘅話我自己好熟悉；但都要pickup返做教練應有嘅技巧同知識。」Stephy與一眾球員未正式見過面，希望彼此之後能有多些接觸：「一隊球隊有咁多人，其實我頭先都有少少頭痛，因為未知邊個打邊個，大家要好好認讓下。我最熟悉係Zeno（顧定軒），因為我哋合作過；但MIRROR未合作過。」

+ 6 + 5 + 4

Stephy需要時間認清MIRROR一眾成員，又想起自己曾經在Cookies的經歷：「我都好明白以前大家點面對Cookies，咁多個人唔認得我哋都唔出奇，我頭先喺後台見到佢哋都未認得曬。（有想起自己曾在Cookies的回憶？）好開心，見到佢哋咁多人上台跳舞，年青嗰種活力，而家係好需要呢個氣氛。」與一眾新人拍劇，Stephy就不太感到壓力：「我一心想演好個角色，希望套戲出到嚟效果好就咁簡單。」

點擊圖輯看MIRROR勁歌熱舞～