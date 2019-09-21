【全民造星II】MIRROR提供冧爆花姐貼士　隊長Lokman：唔好着花衫

將在9月30日晚上10時30分首播的ViuTV重磅選秀節目《全民造星II》今天（21/9）下午舉行記者會，由師兄MIRROR率領第二季30強參賽者勁歌熱舞，為節目造勢。而MIRROR本季亦再度參賽，問到與第一季有什麼差別，隊長Lokman就說：「我哋今年經驗多咗，所以責任都多咗，感覺要帶住佢哋一齊闖難關。始終我哋熟悉比賽、熟悉花姐（監製），知道點樣行會順利啲。」Anson Lo說：「今年多咗領導身份嘅感覺，MIRROR成員多咗主導去編排（表演）。」Alton就認為了解節目的節奏也很重要：「同其他組比較進度容易失軍心，所以唔好跌落對方嘅節奏，要做好自己！」

MIRROR成員亦會入第二季的競賽，花姐承認已有兩個成員在現階段被淘汰，Lokman對此故作神秘，要觀眾密切留意節目。（許朝暉攝）

着花衫、伸脷扮可愛 統統No Way

隊長Lokman（楊樂文）說MIRROR比較熟悉監製花姐，問到有什麼貼士予第二季參賽者，MIRROR成員紛紛踴躍發言，Jeremy說：「花姐唔鍾意一隊人嘅衫着到花碌碌，佢鍾意整齊啲，呢一項好重要！」Anson Lo說：「佢唔鍾意參賽者伸脷，扮可愛、咬唇……太Over嘅表情一律唔批准！」Stanley說：「花姐係處女座，佢唔鍾意表演完啲恤衫飛曬出嚟。」Lokman笑言：「冇咩事都唔好着碎花！」Ian說：「除咗比賽之外，個人係點都好影響；唔好覺得冇部Cam拍住就對工作人員冇禮貌，好似佢哋奉旨要服侍你，呢個心態唔好，無論做邊一行，對人有禮貌先會行得遠。」

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始終《全民造星》是一個選秀節目，MIRROR再度參與並沒有比上一季輕鬆，Anson Lo甚至說：「殘酷嘅感覺係一模一樣，上年30強被淘汰都好唔開心咗幾日。」（許朝暉攝）

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姜濤推介《造星II》最有潛力學員

MIRROR成員亦各自分享了第二季當中哪幾位參賽者最有潛水。姜濤說：「我一直都推介吳啟洋（Phoebus），喺公開試第一次見到佢，無論身高定唱跳、外觀都好符合偶像嘅定義。」Stanley說：「我就好推薦Oscar Li（李祉均），佢係一個好特別嘅參賽者；第二個係Hugo（丘凱雄），佢係《造星II》嘅肥媽，因為佢唱歌好似肥媽一樣咁好聽！」Jeremy說：「今年有好多再參加嘅參賽者，佢哋要有好大決心先嚟參加第二季，亦發現佢哋進步咗好多，希望大家可以支持佢哋。」Edan則私心推薦自己的組員。