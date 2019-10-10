《去X的世界末日》第二季11.5上架　海報暗示男主角生死成謎

英式黑色喜劇《The End of the F***king World》（《去X的世界末日》）自2017年在Netflix上架後，深受年輕劇迷歡迎，在爛番茄奪得96%高分。相隔兩年Netflix日前就宣布第二季即將於11月5日上架，並同步上載了女主角Alyssa（Jessica Barden飾）穿着婚紗，坐在小餐館嚴肅地直視鏡頭的劇集海報，另外劇集在英國頻道Channel 4就會早一日播出。值得留意，目前的海報並沒有男主角James的身影，令劇迷猜測首季結局的槍聲響起後，他是否真的死掉。

第二季將會在11月5日上架。（Netflix圖片）

劇集改編自Charles Forsman的得獎漫畫，第一季劇情主要講述17歲的男主角James（Alex Lawther飾）深信自己是位心理變態者，他冷血無情兼喜愛殺生。原本計劃殺掉接近自己的叛逆少女Alyssa，但兩人竟然異常地合拍，令他決定延遲殺人計畫，跟她一起離家出走開始一場road trip，更發展出一段叛逆愛情。據知第二季背景設定在第一季完結後兩年，亦會加入新角色Bonnie（Naomi Ackie飾）。這個新角色跟兩位主角一樣與社會格格不入，她有一段很麻煩的過去，亦跟Alyssa有很大的關聯。