《Unbelievable》改編被指虛報強姦案　受害人忍痛觀看︰淚不停流

Netflix最新上架的原創犯罪迷你劇集《Unbelievable》上架一星期就在爛番茄奪得96%的高分，大批劇迷都表示看完後心情久久未能平復，有部分人更指這套劇集絕對能跟《Mindhunter》揮，亦有機會成為年度最佳劇集。其實故事本身已經很吸引，更是改編自普立茲得獎文章，記者在7月中看畢預告後就已經非常期待，果然沒有令人失望，一口氣在一天內煲完整季！

《Unbelievable》在9月13日在Netflix上架。（劇集海報）

注意：劇透慎入

劇集改編自新聞界最高榮譽的普立茲獎中，解釋性新聞獎得獎文章《An Unbelievable Story of Rape》。故事主要講述主角Marie Adler（Kaitlyn Dever飾）向警方報案，指在睡夢中遭闖入家中的兇徒強姦，可惜負責調查的探員和Marie的身邊人都懷疑事實的真確性。在犯罪現場並沒有留下任何體液、毛髮及指模，還有Marie遇害後的證供前後有出入，令所有人都對她失去信任，其後更被控告虛報強姦。多年後，兩位隸屬另一個州的探員Grace Rasmussen（Toni Collette飾）和Karen Duvall（Merritt Wever飾）在各自調查入侵強姦案時，發現不同地方都發生了相同的案件，而令兩人鍥而不捨地追捕這位連環強暴犯，並揭開Marie當年遇害的真相。

主角Marie Adler由Kaitlyn Dever飾演。（劇照）

終獲平反兇徒被判327年徒刑

現實中的受害者Marie Adler自3歲起，因為被父母拋棄而入住寄養家庭，可惜因為種種原因如遭寄養父母虐待，而不停轉換寄養家庭。在沒有父母悉心照顧和教導的情況底下，Marie不懂與人相處，有時候更會做出引人注目的行為，漸漸被標籤為「邊青」，令朋友和寄養母親都對她失去信任，才令事件發展成這個地步。最終兩位女探員成功將兇徒Marc O'Leary繩之於法，確定他就是強姦Marie的兇徒，並起訴他28宗強姦案，被判327年刑期。雖然當年負責調查Marie案件的探員親自向她道歉，同時獲得虛報強姦的罰款和起訴政府的15萬美金賠償金額，但都不能彌補Marie心靈或身體上的傷害。

劇中兩位女探員Rasmussen和Duvall，分別由Toni Collette及Merritt Wever飾演。（劇照）

用適當手法保護受害人

劇情比起其他犯罪劇相對地沉重，觀看過程會令觀眾情緒起伏很大，既難過同時又感憤怒，甚至乎會埋怨為何Marie要委屈地「承認」自己虛報強姦。就算最後終於能沉冤得雪，但觀眾都不能完全替Marie高興，因為她承受的傷害實在太大。看畢後必定會翻覆思考，究竟為何人與人之間的信任會如此脆弱。而劇集製作人Susannah Grant接受訪問時表示，今次為了保護其他被強姦的受害人，所以除了Marie，劇中其他的受害人角色都不是真實名字，甚至連外貌都作了調整。她認為強姦案件受害者需要承受的心靈傷害太大，所以採用了主觀的拍攝手法，去讓觀眾完全體眼受害女性的遭遇，並希望大眾能夠關注這個議題。

真實的Marie大讚Kaitlyn Dever的演出很完美。（劇照）

受害人忍痛觀看後︰演繹完美

另外，得獎文章的作者Ken Armstrong，日前在Twitter上載貼文表示，兩周前他收到真正受害人Marie Adler的電話，對方指已經看完劇集，雖然看這部劇集對她來說是一件很難的事，看的時候仍然不停流淚，但她很開心自己能夠做到這件事。Marie還大讚飾演自己的Kaitlyn Dever在首集，跟兩位警察對談的場面演繹得完美，絕對表達了自己當時的掙扎。而主角Kaitlyn就坦言今次是從影以來最困難的演出，為了代入Marie的角色，Kaitlyn花了很多時間去思考關於Marie的遭遇，整個過程都令自己感到心碎，更明白到Marie是一個不停被攻擊的女孩，就算在性侵事件發生前都一直過著很艱辛的生活。