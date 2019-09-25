《鬼眼》導演執導AppleTV+靈異懸疑劇　由「榮恩」擔正12月有得睇

Apple早前宣布AppleTV+即將會於11月1日強勢上線，並在發布會上透露為製作新頻道，而邀請了大批荷里活頂級演員及最皇牌製作人參與，以強勢姿態加入影視娛樂串流平台之爭。其實除了由「水行俠」Jason Momoa主演的重頭劇《See》及太空競技劇《For All Mankind》之外，由《鬼眼》（The Sixth Sense）、《思裂》（Split）的導演M. Night Shyamalan執導的原創懸疑恐怖劇《Servant》都非常吸引！

《SEE》演盲人戰士接受迴聲定位訓練 Jason Momoa：從演最大挑戰

劇集預計今年12月上架。（Apple圖片）

《Servant》有哈利波特系列中飾演「榮恩」的Rupert Grint、Toby Kebbell、Lauren Ambrose及Nell Tiger Free主演，劇情主要講述一對住在費城（Philadelphia）的年輕夫婦因為一場悲劇而導致婚姻產生裂痕，同時聘請了保姆Leanne照顧初出世的嬰兒，而怪事就接踵而來。

日前Apple就發布了兩則只長達16秒的預告，在首則預告《Jericho》中有個座在搖籃的男嬰正在看電視，能夠推測Jericho就是男嬰的名字，不過在整個預告中該男嬰的表情都沒有改變，跟一般活潑的嬰兒有點不同。在第二則預告《Cricket》（蟋蟀）中，就看到Nell Tiger Free在刷牙期間看到一隻蟋蟀從去水位中爬上來，並說：「姨姨曾說過，如果有蟋蟀走進你的家，將會有壞事發生。」其實兩則預告中的背景音樂都很詭異，雖然還未具體猜測到劇情，但已經給人一種不寒而慄的感覺，如果大家喜歡看靈異懸疑劇，相信《Servant》一定滿足到大家。另外，現階段還未知道劇集正式上架日期，但很大機會是在12月推出。