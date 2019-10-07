【Diagnosis】美國女生患怪病群醫束手無策　靠飲食康復仲可生B？

醫療劇一向都很受歡迎，就好似《仁心仁術》（ER）、《醫人當自強》（Grey's Anatomy）、《醫神》（House）等外國劇集，甚至無綫製作的《妙手仁心》或《On Call 36小時》兩大系列，都是收視保證，因為劇情夠貼身，同時又看到醫生護士如何在危急情況拯救病人的像真劇情。而最近在Netflix上架的醫療節目《Diagnosis》就改編自美國名醫兼《House》的顧問醫生Lisa Sanders在紐約時報撰寫的專欄，為患上千奇百怪罕有病症的病人尋找診斷方法，在爛番茄奪得100%的滿分。

《Diagnosis》已於Netflix上架。（Netflix圖片）

美國女生患罕有肌肉痛症 每日病發痛到叫兼痾黑尿

相信很多都跟記者一樣，當感到身體不適，或者有什麼異常的頭暈身㷫，都會立即上網搜尋究竟自己是否患上什麼疾病，但很多時候搜尋得出的結果都非常嚇人，不是癌症先兆就是怪病，總之全部都是不立即求醫就會立即「埋單收工」。不過在《Diagnosis》中向Dr. Sanders求救的，全部都是那些令大部分醫生都束手無策的怪病，在其中一集《Detective Work》中，就講述一位來自美國的24歲女生Angel自細患上肌肉痛症，幾乎每天都會病發，嚴重到痾黑尿，連屈腳都成問題。

自14歲起成醫院常客 群醫對怪病束手無策

自細是運動健將的Angel在讀書時期已經是排球隊及籃球隊成員，去到高中更打美式足球，可惜在肌肉痛症愈來愈嚴重後就只能停止繼續做任何運動，更每三個月就痛到入醫院。無論Angel向不同的醫生求醫，他們都無能為力，亦不懂得如何阻止痛症發生或影響其重要器官。接受訪問時Angel直言痛症帶來無限痛苦：「真的很痛，試幻想有人壓着你捏着你每寸肌肉，我不能動，不能走路，有時候連說話都有困難，更痛到癲癇發作。」醫生曾以為她患有類風濕關節炎或狼瘡，甚至是多發性肌肉硬化，可惜最後測試全部都呈陰性反應。

Angel被診斷患遺傳病 食物不能代謝令肌肉流失

Angel指自己可以嘗試跟痛楚做朋友，但就是不能接受自己患上什麼病都不知道，當Dr. Sanders在偶然間看到Angel的情況，並有信心能夠尋找到診斷方法時，便決定公開Angel的個案，希望靠廣闊的人脈及互聯網的威力為Angel博一鋪。最後Angel就被診斷為肉鹼結合酵素缺乏第二型（簡稱：CPT2），是一種遺傳病，這種肌肉病變通常都源於食物不能代謝，導致肌肉流失，因而出現劇烈肌肉疼痛和排出深啡色的尿液。

苦等9年終找到診斷方法 靠飲食控制病情連生B都得

要改善這種罕有肌肉痛症，其實只要改善飲食就能夠控制病情，醫生建議Angel增加攝取糖份，同時減少吸收脂肪酸，更指Angel要生BB絕對沒有問題，只要Angel跟男友Mac做身體檢查確認兩人不是突變帶原者就完全沒有問題。聽到醫生的診斷，兩人都忍不住激動落淚，更感激醫生的無私幫助：「我不知道應該說什麼，你們重啟了我們的生命！」