AppleTV+靈異劇《Servant》劇情曝光　《鬼眼》導演讚榮恩好戲

AppleTV+原創懸疑恐怖劇《Servant》早前發布了兩條超短預告，片中音樂詭異，對白亦帶有懸疑成分，短短十幾秒就令人毛骨悚然。今次Apple邀請了《鬼眼》（The Sixth Sense）兼《思裂》（Split）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導，更有哈利波特系列中飾演「榮恩」的Rupert Grint主演，相信必定吸引到劇迷追看。另外，劇集又再發布了最新預告，並宣布會於11月28日隆重上架。

劇集將於11月28日上架。（Apple圖片）

導演M. Night Shyamalan日前接受外國傳媒訪問時，透露劇集主要講述一對夫妻聘請一年輕女保姆照顧活潑嬰兒Jericho，但隨著時間過去，所有事情都看似有所變化，而真相並不是表面上那麼簡單。據外國傳媒報道，原來還有一個尚未公開的預告，片中提到孩子13個月大時離世，正透過特別的治療方法來應對悲劇，就是將BB公仔放在家中，稱呼他為Jericho，更要對待真正嬰兒來對待這個公仔。

劇情場景只限家中拍攝 導演認難度高

導演Shyamalan表示拍攝場景只局限在家中，而劇情亦只圍繞幾位主角，加上是劇集形式，所以挑戰會比過往高：「這個故事具深層意義，對我來說，這些超自然的東西只是一個藉口，其實目的是去談論讓我們困惑的事情，或者談及我們希望成真的事情，而這個故事（《Servant》）是一個非常好的隱喻故事。」另外，Shyamalan在訪問中公開大讚「榮恩」Rupert Grint超好戲，更指他參與的每場戲都非常出色，這個角色幾乎是為他度身訂造似的。