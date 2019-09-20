台灣民主女神「一插成名」！賴品妤一個舉動遭網民恥笑：頭入選戰

「太陽花女戰神」賴品妤18日正式被民進黨提名，出戰台灣新北市第十二選舉區立委。不過在記者會上，賴品妤因為鞠躬太緊張，頭直接插到講台上的咪高峰，還把其中一隻咪高峰套弄丟，萌呆畫面讓網友笑瘋！

在記者會上，賴品妤因為鞠躬太緊張，頭直接插到講台上的咪高峰。（Facebook@老天鵝娛樂）

賴品妤「一插成名」，但她自己本人則是相當懊惱，因為「嘔心瀝血擠出的參選聲明，被自己毀於一旦...齁氣氣氣氣氣。」除了網路聲量瞬間飆高，跟賴品妤有關的關鍵字也出現了「柔順」、「麥克風（咪高峰）」、「頭髮」、「撞上」等，全部歪樓。

賴品妤頭撞咪高峰改圖被瘋傳，19:40「台灣迷因」發表「賴品妤的柔順頭髮」影片又創造討論高峰。 （DailyView網路溫度計／KEYPO大數據關鍵引擎）

網路上瞬間出現各式各樣的改圖，網友更狂留言：「很有誠意的頭入選戰」、「政治不難，找回咪高峰套而已」、「政治不難，擠到咪高峰中間而已」、「傑出的一手啊」、「到底布局多久了」、「請問是用那一牌的洗髮精和護髮乳呢？」。

跟賴品妤有關的關鍵字出現了「柔順」、「麥克風（咪高峰）」、「頭髮」、「撞上」等。 （DailyView網路溫度計／KEYPO大數據關鍵引擎）

賴品妤爆紅後，過去的超辣照片也被網友起底，賴品妤常在社交平台曬出Cosplay照和比堅尼照，高顏值好身材也讓網友讚嘆。賴品妤畢業於台北大學進修部法律系，父親是民進黨前立法委員賴勁麟。2013年8月擔任黑色島國青年陣線幹部，更曾參與反服貿運動因此被稱為「太陽花女戰神」，2016年擔任立委林昶佐的助理。

賴品妤的火辣亦是網民關注的焦點。（IG@souichi_lai）

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賴品妤本身是動漫迷，常在社交平台分享Cosplay照，吸引不少粉絲追蹤，更曾以Cosplay的方式表達對華光社區拆除的關注。

賴品妤不時在社交平台分享Cosplay照。（IG@souichi_lai）

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雖然「頭插咪高峰」讓記者會完全失焦，但也有不少支持者安慰賴品妤「沒撞到咪高峰還真不認識妳」、「這麼緊張滿可愛的」、「佔滿版面很好啊」，留言替她加油。

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