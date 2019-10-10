關智斌拒絕做張敬軒演唱會嘉賓：其實再去人哋會覺得悶！

關智斌（Kenny）今日（10日）出席《生化危機》實景體驗館開幕活動，他興奮表示自己本來就是這個遊戲的超級粉絲：「佢出咗六、七代，我每一代都打爆機！特別係第二集，我打爆咗四次！因為佢有好多個唔同嘅隱藏結局，細個好瘋狂，要特登搵曬啲隱藏結局出嚟。拍宣傳片嘅時候，發現細個打機嘅畫面出現喺自己面前，感覺都幾夢幻。」

Kenny認為場館的佈景、道具、服裝都設計得很真實，讓他覺得震撼。（陳志嵐攝）

Kenny上月結束第一次個人紅館演唱會後，給了自己一個假期：「因為我唔想去Shopping之旅，反而淨係想攤喺到舒服休息，所以就揀咗溫泉之旅，日日都喺山入面望住個山頭浸溫泉。本來諗住去睇紅葉，但係好似去得太早，仲好熱！」談到接下來的計劃，Kenny說下月將會到歐洲拍攝，但詳情就暫時不能透露。

Kenny將於12月在香港拍攝電視劇。（陳志嵐攝）

好兄弟張敬軒與香港中樂團下月將在紅館舉行《盛樂》演唱會，軒仔早前曾幫自己演唱會做調音師與嘉賓，Kenny會否回饋對方，他笑言：「我都唔知我做得啲乜嘢！我又唔識調音，又唔夠咁多舞台經驗，我諗我會喺台下默默支持佢！」說到觀眾可能想看二人在台上合體，Kenny回答說：「其實再去或者人哋會覺得悶！（唔會！）我睇下觀眾反應先！（會否再騷肌派福利？）去人哋演唱會騷肌肉好似喧賓奪主，唔好喇，留返俾佢除啦！」

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