除了以身材高佻纖瘦為標準的模特兒,近年各大品牌亦越來越流行聘請大碼模特兒,讓美有不同的定義。最近國際著名內衣品牌Victoria's Secret就邀請了Ali Tate Cutler為品牌擔任「重量級」模特兒,身高5呎10吋重143磅的她更是Victoria's Secret聘請的首位「重量級」模特兒。Ali Tate Cutler在個人IG寫道:「I’m pretty stoked to work with a brand I idolized when I was a teen. Great step in the right direction for bodies.(我很高興與我十多歲時就崇拜的品牌一起工作,為身體自主朝正確的方向邁出一大步。)」