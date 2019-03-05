細眼扁鼻中國模特兒登美版《Vogue》封面　網友狂鬧：審美霸權！

近日，有關「Vogue」、「歧視」的話題不斷。原本在3日發行的香港版《Vogue》，因起用涉嫌歧視亞裔的超模Gigi Hadid作封面而惹起巨大爭議，因此回收所有Gigi的封面。

無獨有偶，同樣在3月3日，美國版《Vouge》在IG上載了一張中國模特兒高其蓁（Tin）的照片，相中的她身穿民族服飾，耳戴啤牌圖案耳飾，望落別有一番風味，富有少數民族特色。不過Tin沒有眉毛，只用眉筆勾勒了兩條很幼的線條，雙眼細長，眼距稍闊，山根寬且略微扁平，有別於大眾的長相，而照片的配文寫到：「As a model, @qizhen_gao brings a kind of singular appeal.」（作為一個模特兒，高其蓁帶有一種獨特的吸引力。）不料卻引來大批網友狂鬧「歧視亞洲人樣貌」，認為歐美國家對亞洲人的既定樣貌都是「塌鼻同小眼睛」。

Tin有別於傳統審美的樣貌引起巨大爭議。（IG圖片）

有網友表示：「他們明明分得清什麼是好看，然而在推中國模特兒或者亞洲模特兒時，這些頂級時裝媒體總喜歡用遠離主流審美標準的臉來代表，到底是不是歧視呢？」、「這就是審美霸權。美還是醜沒有自己的評判標準，但一個時代一個群體，總有自己的偏好，你把我們覺得醜的東西強行要求我們覺得好看，你算什麼？」、「時尚圈的『凌霸』不是一兩年了，對亞裔的間接歧視，偷換概念，審美霸權，強行輸入。所謂高級臉，歧視就是商業臉，本質上並不高級」等。

而另一方面，也有網友認為是大家過於玻璃心，「美是多元化的，自信才最重要」、「一天到晚種族歧視，自己不自卑就沒有這麼多事」、「國人先放下對自己人的其實」等。

網友們對《Vogue》選用Tin的照片評論褒貶不一。（IG圖片）

其實《Vogue》在配文中並無指出高其蓁代表「亞洲人」，而是介紹她的背景以及選用這張照片的緣由。文中寫到，來自上海的高其蓁就讀於倫敦時裝學院（London College of Fashion）的紡織品設計專業，她是在飯堂休息時，被一名正在Anti-Agency當助理的攝影師James Perolls發掘的。Anti-Agency是以打破傳統審美為榮，James認為：Anti這個詞在某些領域或者是貶義詞，但在時尚和模特兒方面，我認為它挑戰了大眾審美的標準。

其實Tin是因為偶然的機會被發掘，從而拍了這幾張照片，在此之前，她也從來沒有想過自己會做model。（IG圖片）

不難看出，這張照片的原意是要打破常規的美。因為「美」是多元化的，不是千篇一律，大眾需要打破固有的審美邊界，消除對一部分人外表固有的歧視，令大家覺得「原來這樣也可以很美」，然而這個消除大眾內心固有歧視的行為本身，卻被解讀為「歧視」，也是無奈。換個角度看，她的樣貌有別於大眾，有極高的辨識度，又何嘗不是一種個性，一種美？

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