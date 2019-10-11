【通靈少女】郭書瑤借戲喪鬧溫貞菱　太惡死嚇窒同劇演員

台劇《通靈少女》第二季日前首播，最新劇情描述郭書瑤飾演的小真在宮廟努力向一對認為兒子撞邪的夫妻，傳遞神明指示關於兒子的真相。該劇拍攝期間，傳出郭書瑤、溫貞菱不和，這集將真實呈現雙方對罵場面，連飾演鳥哥的林鶴軒都吐槽：「感覺是卯起來罵人！」

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挾帶2年前播出第一季的威力，《通靈少女》第二季首播收視就破1，最新一集則將出現之前預告中的郭書瑤怒嗆溫貞菱橋段，為了拍攝這場戲，郭書瑤怒瞪、斥責眾人，嚴厲程度連自己都嚇到，一拍完也不禁說：「我好像是第一次這麼兇的口氣對他們耶，不過，想想因劇情真是的擔心朋友，所以才會這樣，應該還好啦！」

然而林鶴軒卻吐槽「我感覺你剛剛好像是卯起來投入在罵欸！」瞬間化解原本劇中呈現的靈異、僵化氣氛，還因現場掛滿布幔，隨着微風吹來，布幔飄動唯美浪漫，當導演嗌Cut，演員們還很有默契唱起歌來，直呼像在拍MV。

溫貞菱回憶拍攝過程時表示：「這場戲有點難拍，因為布是薄的，明明看得到，卻要假裝看不到對方，也就是要假裝只有你一個人在這個空間，很不好演。但我覺得劇組很專業，然後幫了非常多的忙，不管是嚇到我們或是讓我們做反應這些，都非常真實，我們是真的被嚇到好幾次。」

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