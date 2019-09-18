【過期劇毒】拆解《HIMYM》爆紅原因　配角Barney喧賓奪主兼出書

處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直是無綫（TVB）的王牌劇集，而劇集成功的最大因素，絕對是角色夠入屋，觀眾對部份配角的性格、經歷瞭如指掌。以配角之一的「安仔」金城安（周嘉洛飾）為例，觀眾都好清楚他雖然是香港最高學府「香港島大學」的學生，但卻是一等一的「廢青」，完全沒有遺傳到母親熊尚善（滕麗名飾）的狡猾機智，集頹廢、無厘頭於一身，既不懂睇人眉頭眼額，亦不識睇說話場合，每當他出現都會有「膠事」發生。這類備受關注的處境喜劇配角多數可稱為「突出角色」（Breakout Character）。

周嘉洛飾演的「安仔」金成安（左）在《愛．回家之開心速遞》中絕對是「膠事」多籮籮，凡事只要與他有關總會變得愈幫愈忙，並帶來災難性效果，製造無數苦主。陳嘉輝飾演的朱展（左）便是其中一名苦主，他與譚道德等其他苦主聯成「S.O.苦主大聯盟」，私底下稱金城安作「打靶仔」。（TVB《愛．回家之開心速遞》預告）

「突出角色」搶眼過主角 索性開外傳擔正

什麼是「突出角色」？這些角色多數在不限於處境喜劇的長篇故事裏面出現，他們本身是配角，雖然有一定戲份和對白，但並非故事的主軸，但因為某些特質而變得受歡迎，比主要角色更加搶眼，完全遠超編劇團隊當初預期，所以其戲份愈來愈多，性格、特質亦愈來愈明顯，數香港例子，首推TVB劇集《學警狙擊》角色「Laughing哥」梁笑棠（謝天華飾），後來更變成電影《Laughing Gor之變節》（2009）的主角。

至於海外，由尊尼特普（Johnny Depp）飾演的巴積克船長（Captain Jack Sparrow）也是一大例子，本來這個角色在迪士尼的《魔盜王》系列電影中只是輔助兩位主角達成目標的角色（主角是Orlando Bloom飾演的Will Turner和Keira Knightley飾演的Elizabeth Swann），但因為尊尼特普表現太亮眼及角色大受歡迎，鋒芒完全蓋過兩位主角，最後更在系列第四輯《加勒比海盜：魔盜狂潮》（Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides）擔正。

美劇「突出角色」較細緻 《HIMYM》花花公子Barney勁立體

美國的處境喜劇不乏「突出角色」，而且較港劇，角色性格描繪更見立體、細緻，而近年最具代表性的好可能是《How I Met Your Mother》（簡稱HIMYM，港譯《追愛總動員》）中背景神秘的花花公子Barney Stinson（Neil Patrick Harris飾）。

《HIMYM》現時在Netflix可以足本點播，故事講述建築師Ted Mosby（Josh Radnor飾）在2030年向一對兒女細數當年如何遇到他們母親的的經過：2005年，Ted眼見老友Marshall Eriksen（Jason Segel飾）向女友Lily Aldrin（Alyson Hannigan飾）求婚，突然覺得自己快到30歲，也是時候找尋自己另一半，即使老死Barney極力反對，指出世上絕無真愛，但他仍然心意已決。機緣巧合下，Ted遇到Robin Scherbatsky（Cobie Smulders飾），他堅信她便是那位另一半，並開展了一段漫長的追求過程。不過，Robin到最後也不是Ted一對兒女的母親……

《HIMYM》於2005年至2014年在CBS播出，一共9季。劇集不但在播放期間獲得多個獎項，收視亦絕對唔弱，單計2014年3月31日播出的大結局已有超過1300萬人同時收看。（Getty）

Barney出招不理章法 曾於網絡爆紅

如果只看《HIMYM》主線故事，Barney好明顯並非主角，始終全劇是以Ted和Robin的多次離合作核心。不過，Barney卻因為深受觀眾歡迎而戲份愈來愈多，不但有獨立感情線（包括後來與Robin結婚），其角色經歷亦愈來愈完備，也因為播放期間（2005年至2014年）網絡日益盛行，網絡上曾經出很多與Barney有關的Meme，風頭完全勁過主角Ted，成為全劇最大賣點。

為何Barney能夠大受歡迎，成為劇集的靈魂人物？這絕對是他的角色設定有關。Barney喜歡穿上貴價西裝、喜歡玩鐳射槍戰、經常酒不離手及自稱「高功能反社會人格」，比日常生活遇到的人更誇張、更荒謬，亦有大量口頭禪，例如：「Suit up!（穿起西裝吧）」、「Legendary!（傳奇）」及「Challenge Accepted!（接受挑戰）」、「True Story.（真人真事）」，非常洗腦。Neil Patrick Harris之前接受訪問時便指這個角色「喜愛製造瘋狂場面後袖手旁觀並看着事情每況愈下」，說話、處事不按常理，為不少觀眾帶來樂趣。

飾演Barney Stinson的Neil Patrick Harris雖然在戲中是花花公子，但現實卻是一名好爸爸，他在2014年與丈夫David Burtka結婚後不久，便領養了一子一女，一家四口樂也融融。（Instagram/@nph）

「食女」秘訣花招極多 現實世界有出書

不過，最令觀眾覺得新奇有趣的一定是Barney的「食女」花招。雖然他有大量驚人事蹟，但以下一項必定令大部份男性羨慕──他曾經與超過200人上床。Barney尋求一夜情的搭訕技巧，亦足本收錄在由這個角色與監製Matt Kuhn一同撰寫的《The Playbook》裏面，而這本書亦曾在現實世界出版，讓劇集擁躉再三回味。《The Playbook》裏面出現的招數絕對是五花八門，由說話類到動作類到裝扮類，應有盡有，其中「Time Traveler（時空旅人）」一招更是神奇、頂級、超卓。

點擊下圖逐格拆解「時空旅人」一招，以及其餘必學九招：