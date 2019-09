【過期劇毒】拆解《HIMYM》爆紅原因　配角Barney喧賓奪主兼出書

處境喜劇《愛.回家之開心速遞》一直是無綫(TVB)的王牌劇集,而劇集成功的最大因素,絕對是角色夠入屋,觀眾對部份配角的性格、經歷瞭如指掌。以配角之一的「安仔」金城安(周嘉洛飾)為例,觀眾都好清楚他雖然是香港最高學府「香港島大學」的學生,但卻是一等一的「廢青」,完全沒有遺傳到母親熊尚善(滕麗名飾)的狡猾機智,集頹廢、無厘頭於一身,既不懂睇人眉頭眼額,亦不識睇說話場合,每當他出現都會有「膠事」發生。這類備受關注的處境喜劇配角多數可稱為「突出角色」(Breakout Character)。

周嘉洛飾演的「安仔」金成安(左)在《愛.回家之開心速遞》中絕對是「膠事」多籮籮,凡事只要與他有關總會變得愈幫愈忙,並帶來災難性效果,製造無數苦主。陳嘉輝飾演的朱展(左)便是其中一名苦主,他與譚道德等其他苦主聯成「S.O.苦主大聯盟」,私底下稱金城安作「打靶仔」。(TVB《愛.回家之開心速遞》預告)

「突出角色」搶眼過主角 索性開外傳擔正

什麼是「突出角色」?這些角色多數在不限於處境喜劇的長篇故事裏面出現,他們本身是配角,雖然有一定戲份和對白,但並非故事的主軸,但因為某些特質而變得受歡迎,比主要角色更加搶眼,完全遠超編劇團隊當初預期,所以其戲份愈來愈多,性格、特質亦愈來愈明顯,數香港例子,首推TVB劇集《學警狙擊》角色「Laughing哥」梁笑棠(謝天華飾),後來更變成電影《Laughing Gor之變節》(2009)的主角。

至於海外,由尊尼特普(Johnny Depp)飾演的巴積克船長(Captain Jack Sparrow)也是一大例子,本來這個角色在迪士尼的《魔盜王》系列電影中只是輔助兩位主角達成目標的角色(主角是Orlando Bloom飾演的Will Turner和Keira Knightley飾演的Elizabeth Swann),但因為尊尼特普表現太亮眼及角色大受歡迎,鋒芒完全蓋過兩位主角,最後更在系列第四輯《加勒比海盜:魔盜狂潮》(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)擔正。

美劇「突出角色」較細緻 《HIMYM》花花公子Barney勁立體

美國的處境喜劇不乏「突出角色」,而且較港劇,角色性格描繪更見立體、細緻,而近年最具代表性的好可能是《How I Met Your Mother》(簡稱HIMYM,港譯《追愛總動員》)中背景神秘的花花公子Barney Stinson(Neil Patrick Harris飾)。

《HIMYM》現時在Netflix可以足本點播,故事講述建築師Ted Mosby(Josh Radnor飾)在2030年向一對兒女細數當年如何遇到他們母親的的經過:2005年,Ted眼見老友Marshall Eriksen(Jason Segel飾)向女友Lily Aldrin(Alyson Hannigan飾)求婚,突然覺得自己快到30歲,也是時候找尋自己另一半,即使老死Barney極力反對,指出世上絕無真愛,但他仍然心意已決。機緣巧合下,Ted遇到Robin Scherbatsky(Cobie Smulders飾),他堅信她便是那位另一半,並開展了一段漫長的追求過程。不過,Robin到最後也不是Ted一對兒女的母親……

《HIMYM》於2005年至2014年在CBS播出,一共9季。劇集不但在播放期間獲得多個獎項,收視亦絕對唔弱,單計2014年3月31日播出的大結局已有超過1300萬人同時收看。(Getty)

Barney出招不理章法 曾於網絡爆紅

如果只看《HIMYM》主線故事,Barney好明顯並非主角,始終全劇是以Ted和Robin的多次離合作核心。不過,Barney卻因為深受觀眾歡迎而戲份愈來愈多,不但有獨立感情線(包括後來與Robin結婚),其角色經歷亦愈來愈完備,也因為播放期間(2005年至2014年)網絡日益盛行,網絡上曾經出很多與Barney有關的Meme,風頭完全勁過主角Ted,成為全劇最大賣點。

為何Barney能夠大受歡迎,成為劇集的靈魂人物?這絕對是他的角色設定有關。Barney喜歡穿上貴價西裝、喜歡玩鐳射槍戰、經常酒不離手及自稱「高功能反社會人格」,比日常生活遇到的人更誇張、更荒謬,亦有大量口頭禪,例如:「Suit up!(穿起西裝吧)」、「Legendary!(傳奇)」及「Challenge Accepted!(接受挑戰)」、「True Story.(真人真事)」,非常洗腦。Neil Patrick Harris之前接受訪問時便指這個角色「喜愛製造瘋狂場面後袖手旁觀並看着事情每況愈下」,說話、處事不按常理,為不少觀眾帶來樂趣。

飾演Barney Stinson的Neil Patrick Harris雖然在戲中是花花公子,但現實卻是一名好爸爸,他在2014年與丈夫David Burtka結婚後不久,便領養了一子一女,一家四口樂也融融。(Instagram/@nph)

「食女」秘訣花招極多 現實世界有出書

不過,最令觀眾覺得新奇有趣的一定是Barney的「食女」花招。雖然他有大量驚人事蹟,但以下一項必定令大部份男性羨慕──他曾經與超過200人上床。Barney尋求一夜情的搭訕技巧,亦足本收錄在由這個角色與監製Matt Kuhn一同撰寫的《The Playbook》裏面,而這本書亦曾在現實世界出版,讓劇集擁躉再三回味。《The Playbook》裏面出現的招數絕對是五花八門,由說話類到動作類到裝扮類,應有盡有,其中「Time Traveler(時空旅人)」一招更是神奇、頂級、超卓。

