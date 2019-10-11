【東張西望】黃愷怡返中大影婚照　未婚夫做足準備炮製浪漫

無綫（TVB）節目《東張西望》今年確實喜事多，繼利穎怡、李旻芳後再有《東張》女神出嫁，今次便輪到兒童節目主持出身的黃愷怡（Jasmin）！她接受《香港01》訪問時便透露婚禮將於12月中旬舉行：「會留喺香港搞，好彩屋企人都冇乜特別大要求，所以婚紗、佈置方面都可以自己一手包辦，揀自己鍾意嘅Style。」她又笑指舉行婚禮好好玩，似搞一個親戚朋友歡度時光的小Party：「而家努力預備緊First Dance，希望到時畀到驚喜大家。」

黃愷怡在2013年加入無綫（TVB），不久便於《Think Big天地》擔任兒童節目主持，其後加入《東張西望》擔任外景主持。（Instagram/@jasmin_why）

黃愷怡亦向《香港01》公開Pre-wedding靚相，當中除了影樓硬照，也有與未婚夫Billy重返定情地──香港中文大學拍攝的甜蜜照片，而她最喜歡的便是兩人在日落下的「百萬大道」上溫馨咀嘴相：「我哋喺『百萬大道』度有好多回憶，大O（書院迎新營）嘅『四院互片』、Mass dance表演，亦都係我哋上完堂成日經過嘅地方。」她又表示平時甚少露齒笑的未婚夫影得好開心，全程「四萬咁口」：「今次拍攝都準備咗好多，差唔多所有影相地方都係佢諗，連婚紗裙、配飾都係佢搵，原來佢幾有潛質做Stylist。」

點擊下圖觀看黃愷怡和未婚夫Billy的婚照：

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談到黃愷怡與未婚夫的相識經過，她坦言兩人在讀選修科目時認識：「我讀新聞及傳播，佢讀機械工程，但我哋揀咗科Management讀。」她又笑言當中更有些少笑料：「當時佢話佢喺Facebook add咗幾個唔同嘅『Jasmine』都唔中，因為我個名『Jasmin』係冇『E』。（佢都追你追得幾着跡！）都唔係，咁啱係我哋有Mutual friend，所以先慢慢開始傾偈，再好一段日子先正式一齊，發現大家相處落嚟幾舒服。」

兩人在影樓拍攝的婚照也非常甜蜜：