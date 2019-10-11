【金宵大廈】小說《夢遊》對應單元故事　Alex阿蕭下場早有定局？

TVB劇集《金宵大廈》即將大結局，劇中的謎團亦逐步揭開。在單元故事《Simone》中，阿蕭（陳山聰飾）到大學找Dr. Poon（林夏薇飾）希望搞清楚遊戲「奇幻大廈」同金宵大廈之間的關係，Dr. Poon將遊戲的原型小說《夢遊》交給阿蕭，阿蕭發現小說中的情節與他和Alex（李施嬅飾）的經歷不謀而合。而小說中包含10個章節，劇集一共有10個單元故事，可見兩者極有可能是對應的，當中更預示了Alex同阿蕭的下場！

Dr. Poon（林夏薇飾）將遊戲「奇幻大廈」的原型小說《夢遊》交給阿蕭（陳山聰飾），阿蕭發現小說中的情節與他和Alex（李施嬅飾）的經歷不謀而合。（電視截圖）

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劇集編審羅佩清在接受《香港01》訪問時，亦表示小說章節的故事同劇集本身的單元故事大致上是對應的。目前可以肯定的是小說中的章節《魔鬼保姆》、《性愛公仔》、《鴉烏》、《牆上的眼》、《異夢》對應的就是單元故事《嬰》、《娃》、《鴉烏》、《洞》、《異夢》。不過對於《失去》、《重聚》、《海》、《清醒》、《遠去》這5個章節，網民就持不同意見，但只要回顧劇情，就可得知這5個章節都是劇集主線的內容，從而推斷出分別對應的單元故事。

小說中包含10個章節，而劇集就有10個單元故事，原來是一一對應的。（電視截圖）

《失去》《重聚》《海》《清醒》

首先《夢遊》是林哥仔（張彥博飾）根據Coco（李施嬅飾）的夢境所記載的故事，所以當中的章節故事也是劇集的單元故事。劇集第1個單元故事《夢》對應的就是小說中的《重聚》，事緣在第1集中，阿蕭到金宵大廈應徵做保安，因而才認識Alex。這也是Coco和旭輝在今生可以重聚的原因。

阿蕭到金宵大廈應徵做保安，才認識做空姐的Alex。（劇照）

而單元故事《金丁》對應的就是小說中的《海》，因為Alex是在《金丁》中才發現自己飛機失事墮海的事實，她在墮海後回到金宵大廈，所到之處都留下一灘水，更發現自己走不出金宵大廈，其他人亦看不到她。

在《金丁》中，Alex終於知道自己登上的客機失事墮海。（電視截圖）

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至於單元故事《美魔女》對應的就是小說中的《失去》，Yuki姐（康華飾）沉醉於自己在鏡盒中的美貌，但事實上愈見衰老。雖然最後水哥（黃祥興飾）揭發真相，打碎了鏡盒，但Yuki姐失去了青春，亦失去了昔日的自信。

單元故事《美魔女》的主角是Yuki姐（康華飾），她失去了青春，也失去了昔日的自信。（劇照）

而單元故事《Simone》對應的就是小說中的《清醒》，因為阿蕭是在這個單元故事中才終於得知自己的前世旭輝與Coco有一段情，更發現了愈來愈多關於這段宿世情緣的線索，再在Dr. Poon手中得到小說《夢遊》，過去的一切謎團終於揭曉。

阿蕭了解了更多關於自己前世旭輝與Coco的往事。（電視截圖）

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《遠去》揭Alex阿蕭下場

所以最後的單元故事《夢遊》對應的就是小說最後的章節《遠去》，據編審透露，《遠去》是林哥仔當年寫的結局，即是Coco夢境中Alex與阿蕭的下場，究竟是大團圓結局還是悲慘收場，相信大家看完最後一個單元故事就會清楚。據知阿蕭最後有機會回到60年代，拯救Coco，極有可能因此而改寫命運。