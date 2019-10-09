【金宵大廈】劉江奸笑露真面目超心寒　神秘身份揭Coco死因？

TVB劇集《金宵大廈》接近尾聲，兩位主角Alex（李施嬅飾）同阿蕭（陳山聰飾）前世今生的秘密逐步揭曉。早前女主角李施嬅已經透露過劇中有一位Big Boss已經現身，不少觀眾都猜測林老師（劉江飾）就是影響Alex同阿蕭之間宿世情緣的關鍵人物。在昨晚（8日）播出的第16集中，林老師再次露出狐狸尾巴，陰險的神情令觀眾大感心寒！

金宵書店老闆林老師（劉江飾）年青版是林哥仔（張彥博飾），隨着劇情發展，他終於露出真面目！（IG@bobcyp1005）

在單元故事《美魔女》的結尾中，阿蕭在書店發現Coco（李施嬅飾）同旭輝（陳山聰飾）的合照，於是向林老師追問兩人的往事。之後林老師建議阿蕭到天台找尋線索，但當阿蕭落到水箱時，林老師隨即關上水箱的門，將阿蕭鎖在水箱內，更露出奸笑，神情同舉止都好陰險，不少網民都大讚劉江超好戲：「笑到心都寒埋」、「老戲骨真係老戲骨」、「林老師好恐怖」，更力推劉江有望奪得今年的最佳男配角！其實林老師這個角色貫穿兩位主角的前世今生，更與Coco同旭輝的死有很大關係，絕對是影響全劇的靈魂人物！

林老師呢個笑容奸險至極，超心寒！（電視截圖）

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林老師想將阿蕭置於死地？

林老師（劉江飾）早在金宵大廈落成時已經在此生活，經歷了金宵大廈的時代變遷，年青時林哥仔（張彥博飾）暗戀金宵舞廳大班Coco，但Coco卻同旭輝相戀，林哥仔唯有隱藏愛意。在昨晚（8日）的一集中，Coco被雄哥（何啟南飾）脅持上天台後，旭輝趕至現場同雄哥對質，此時林哥仔意圖從後襲擊雄哥的手下，不過被旭輝喝止，林哥仔更遭到對方拳打腳踢，從他的言語及表情可見，他不但對被旭輝打大感不忿，更怨恨對方令自己心愛的Coco姐捲入是非當中，身陷險境。所以他將阿蕭鎖在水箱當中，極有可能是想對方死！

林哥仔想救Coco，但被旭輝（陳山聰飾）拳打腳踢。（電視截圖）

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林老師隱瞞Coco與旭輝的死因

在第16集中，阿蕭向林老師追問Coco同旭輝的關係，但林老師就表示自己只知道旭輝是警察，是Coco的情人，更指兩人離開金宵大廈後沒就有再出現過，下落不明。不過事實上他目睹了Coco同旭輝慘死的經過，當年Coco告知將與旭輝遠走高飛，林哥仔答應幫他們拍照留念時，就露出兇狠的眼神，充滿殺氣，似乎因愛生恨！而在之前的劇情中，林老師不但多次表示不知道Coco是誰，更以極陰險的眼神看着阿蕭，相當奸狡！此外，林哥仔將Coco的夢境都寫進了小說《夢遊》中，而書中記載的所有事情，正正就是Alex經歷的事，所以他絕對清楚前因後果，但就一直隱瞞，由此可以推斷他是Big Boss！

林老師聲稱不知道Coco與旭輝的下落。（電視截圖）

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林老師化身貓妖殺Coco？

TVB YouTube日前公布了一段劇集拍攝花絮，當中上演了60年代雄哥追殺Coco同旭輝的場面，而林哥仔亦在場，更是這場戲的關鍵人物。事關在花絮的結尾，飾演林哥仔的張彥博做出貓爪抓人的動作，更攻擊Coco！而在預告片中，阿蕭對林老師講道：「我今世返嚟就要揭穿你嘅真面目！」可知林老師絕對是Coco之死的關鍵人物，甚至因愛生恨殺死對方！

林哥仔攻擊Coco！（TVB YouTube影片截圖）