【金宵大廈】Simone真身原來係林秀怡　首次聲演似足Siri

TVB劇集《金宵大廈》剛剛完結的單元故事《Simone》，講述手機人工智能助理Simone，為了撮合主人膠罐（林子善飾）同女神Kelly張曦雯，竟然利用偷拍影片威脅Kelly，更違反主人命令，連膠罐都控制不到，最後唯有打爛所有手機。不過原來一切都在Simone的預計當中，更為了膠罐犧牲自己。劇集播出後，不少觀眾都大讚Simone對白好「抵死」，更對聲演Simone的演員很好奇，原來她就是林秀怡！

劇中Simone出盡辦法撮合主人膠罐（林子善飾）同女神張曦雯。（電視截圖）

林秀怡在IG Post相，承認自己就是聲演Simone的演員。（IG@kirbysau）

林秀怡昨晚（10日）在IG Post相承認自己就是負責聲演Simone的演員，她寫道：「#膠罐 #祝你幸福快樂 #我既第一次聲演 #扮siri #金宵大廈 #呢個故事 #有齊十二傳說既三兄妹 #最近心情低落 #好少影相 #無樣出聲」原來今次是她第一次聲演，更再度與《十二傳說》的拍檔林夏薇及林子善合作！林秀怡在《十二傳說》中飾演Dr. Poon潘朵拉（林夏薇飾）妹妹，而林子善就飾演林秀怡哥哥。今次Dr. Poon在《金宵大廈》中客串演出，而林秀怡就聲演林子善的手機人工智能助理Simone。

林秀怡在《十二傳說》中飾演Dr. Poon潘朵拉（林夏薇飾）妹妹。（劇照）

林子善飾演Dali大師，是林夏薇同林秀怡哥哥。（劇照）

劇中的Simone雖然說話沒感情，但擁有自己的獨立思想，可以自行思考同決定做事方式。開手機維修店的膠罐經常與Simone對話，Simone不但教主人追女仔，但又不服從主人命令，還會「窒」主人，相當搞笑。其實自Simone出現後，觀眾都猜測她的真身，更掀起網民熱烈討論！如今Simone的真身曝光，網友紛紛留言表示意想不到，更大讚林秀怡扮Siri扮得好似！

劇中Simone經常出招教主人膠罐追女仔，而且對白相當搞笑！（電視截圖）

Simone最後犧牲自己，成功撮合膠罐同Kelly進一步交往。（電視截圖）