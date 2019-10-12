歐陽娜娜新戲旗袍造型曝光　被網民狠批仙氣全無

台灣19歲女星歐陽娜娜憑藉甜美臉蛋以及出眾的氣質火速上位，演藝事業發展順遂。她與李安兒子李淳主演的電影《武動天地》將於明年上映，歐陽娜娜的旗袍造型劇照近日曝光，作為歐陽家三姊妹中號稱顏值最高的她，穿上旗袍竟遭網民狠批「仙氣全無」。

網民認為歐陽娜娜的旗袍造型太老氣。（微博圖片）

歐陽娜娜在內地擁有超高人氣，參演過多部電影電影劇，即使負笈美國讀書，也會趁著讀書空檔仍努力耕耘演藝事業，不讓人氣下滑。歐陽娜娜一向是時尚的指標，靚樣加高佻身材，應該穿什麼都好看，但她今次在電影《武動天地》中的旗袍造型就被批評太過老氣。

歐陽娜娜在新片《武動天地》中的旗袍造型近日曝光，網友普遍給予負評，認為她穿起來不但沒韻味，還顯得相當老氣，平日的仙氣全無。網友紛紛留言表示：「挺好看的姑娘，但是這個造型不太適合她」、「我覺得不行～她駕馭不了」、「長相對戲路有局限，她就只適合那種偶像劇」。歐陽娜娜畢竟只有19歲，而且她在戲中要挑戰從「小姑娘」演到「姨太太」，所以她其中一個造型看起來比較老氣，是配合劇情所需。

歐陽娜娜15歲時在內地真人騷《偶像來了》中穿過旗袍，當時束了兩條辮子，比較仙氣。（微博圖片）