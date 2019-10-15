【假設性無罪】王敏奕查雷深如性侵案　辦公室性騷擾手法層出不窮

由梁漢文、王敏奕、張慧儀等主演的ViuTV劇集《假設性無罪》是一套以性騷擾為題材的「職場羅生門」懸疑劇，劇集來到中段，開始進入白熱化，雖然阿慧（王敏奕飾）乍看之下她是一個故意勾引男上司及老闆的人，但實際上，阿慧是為了因受性騷擾而自殺昏迷的好姐妹Vivian﹙雷深如飾﹚，幫其找出罪魁禍首，才佯裝引所有男人關注。在調查過程中，她更遇上四種辦公室性騷擾行為，分別都是她懷疑的同事所為。

樓南光難忍狼之手 王敏奕借機靠近套秘密

鄭生（樓南光飾）貴為公司的大老闆，表面上和藹可親，沒有架子，但人人都知他好色多手，不時搭上年輕女同事，及毛手毛腳，女同事都因為他是大老闆而默不作聲。因此阿慧認為他很有可能對Vivian出手，所以故意和他午膳，看能否套出什麼秘密！

王敏奕為幫好友查出性侵真兇，與好色的大老闆樓南光吃飯。（《假設性無罪》畫面）

口賤強尼常開黃腔 緊急關頭出手救王敏奕

阿齊（強尼飾）和阿慧同是YK手下的設計師，對於工作卸得就卸，時常欺負新人之餘，為人更口不擇言。雖然阿齊是已婚之人，但他仍然經常在女同事面前講黃色話題，並對女同事評頭品足，可說是無時無刻都對女同事進行言語性騷擾。

其實阿慧曾認定阿齊是傷害Vivian的兇手，因此悄悄跟蹤，但身陷險境時，反被阿齊所救，究竟阿齊是好人還是壞人？

王敏奕深陷險境時被強尼所救，令她消除對其是傷害好友兇手的懷疑。（《假設性無罪》畫面）

張滿源女廁安裝CCTV偷拍 黑材料成破案關鍵

司徒澤（張滿源飾）是公司IT部同事，一直在公司各處包括女廁裝置偷拍儀器，之後被阿慧懷疑及發現他買鏡頭，在追問之下，得悉司徒澤果然是偷拍兇手，但他否認有傷害過Vivian。而阿慧以不報警作為交換條件，向司徒澤索取Vivian出事前的偷拍片。豈料在交換前一刻，被鄧秀嬅（張慧儀飾）截停，更將男方解僱，功虧一簣。司徒澤手上的片段無疑是關鍵，到底阿慧能否得到片段，找出真正兇手？

王敏奕向張滿源索取偷拍片。（《假設性無罪》畫面）

花心陳子豐笑裏藏刀 或有不軌企圖

Norman（陳子豐飾）是鄧秀嬅的下屬，為人油腔滑調，左右逢迎，是一個野心勃勃的笑面虎，亦是喜歡跟不同女同事搞曖昧的花心男。

在阿慧追查害Vivian的真兇期間，Norman忽然對阿慧溫柔體貼，照顧有加，於是惹來阿慧懷疑，而Norman到底是真心關心阿慧，還是笑裏藏刀，抑或有不可告人的秘密及企圖呢？

陳子豐忽然對王敏奕溫柔體貼。（《假設性無罪》畫面）

劇中的角色都有嫌疑，究竟誰是導致Vivian自殺的兇手？而阿慧及YK﹙梁漢文飾﹚的性侵案又會如何發展？密切留意ViuTV 99台播出的《假設性無罪》，真相會逐一水落石出。