【續命之徒】神劇《絕命毒師》完美最終章　結尾充滿回憶勁感動

雖然不少人都有自己的「神劇List」，但公認的神劇卻是寥寥可數，而《絕命毒師》（Breaking Bad）便是當中最犀利的一套，好睇到2013年時便以「有史以來評分最高節目」（The highest-rated TV series of all time）之名列入《健力士世界紀錄大全》。雖然劇集已經在2013年播出最後一季，但是粉絲的熱情一直有增無減，所以上年年尾劇組便正式開拍後續電影《續命之徒：絕命毒師電影》（El Camino: A Breaking Bad Movie），並於昨日（12/10）正式於Netflix上架，滿足一班多年擁躉。

《絕命毒師》講述高中化學老師Walter White（Bryan Cranston 飾）發現自己患上末期肺癌，為籌措藥費、生活費決定鋌而走險與前學生Jesse Pinkman（Aaron Paul 飾）製作、販賣冰毒，經過眾多的難關後，最後兩人竟慢慢建立出一個毒品帝國。（AMC《絕命毒師》宣傳相）

雖然大多數觀眾非常期待，但仍然不少人在《續命之徒：絕命毒師電影》正式在Netflix上架前提出疑問，指靈魂人物Walter White已經撒手人寰，Aaron Paul飾演的Jesse Pinkman難擔大旗，深信這套後續電影遠遠不及正傳般精彩絕倫。不過，這班唱反調的人好快便面對現實，因為電影絕對稱得正傳的完美延伸，而電影的普遍反應亦反映到這件事，單計爛番茄（Rotten Tomatoes）已經奪得94%新鮮度。

《續命之徒：：絕命毒師電影》緊接劇集最終季的劇情，講述Walter White走投無路下以極端方式了結所有恩怨並壯烈犧牲後，Jesse Pinkman亦順利逃出生天，不過卻被黑白兩道追殺。尋求好友幫助後，Jesse便到有份捉他Todd Alquist的家中搜刮現金，打算用這筆款項搭路「着草」，經過一輪轉折之後，他終於離開新墨西哥州並到阿拉斯加過新生活。（Netflix《續命之徒：絕命毒師電影》海報）

到底是什麼元素令《續》片成為一代神劇的完美句號？

1. Jesse的真正結局

在《絕命毒師》的結局裏面，觀眾只能從熒光幕中知道Jesse最後逃出生天，但他的最後結局卻是一個謎題，沒有人知道等待他的是死亡還是生存，而《續》片則為觀眾清楚知道Jesse經歷多重難關後，即使散盡千金，但仍然能夠「執返條命」到阿拉斯加過新生活，令一班粉絲鬆一口氣。

Jesse成功逃到阿拉斯加，令《絕命毒師》的故事得到一個圓滿結局。（Netflix《續命之徒：絕命毒師電影》畫面）

2. Jesse發威

在籌集「着草費」最後的$1800美金時，Jesse遇上了有份禁錮他的Neil一行人，更發生了浴血槍戰，當中最特別的是Jesse和Neil鬥快拔槍的一部份，兩人有如西部片中的快槍手般以超凡技術致對方於死地，而Jesse炸爆Neil基地的過程亦有Walter White的影子。

點擊下圖觀看激戰畫面：

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3. 逝去角色重現

電影中不時都有Jesse的閃回畫面，當大家以為整套電影都不會再有Walter White出現時，劇組卻突然安排他回想起「師傅」Walter White的閒聊情景，令人回想起他們的當年事蹟。而Jesse的已逝前女友──Jane Margolis（Krysten Ritter 飾）亦突然出現，令不少粉絲非常感動。

重溫兩人現身一刻：