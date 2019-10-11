《權力遊戲》惹作者不滿？佐治RR馬田指HBO冇忠於小說：要拍13季

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HBO火紅中世紀奇幻劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）在2019上半年正式播出第8季高潮大結局之後，結束了長達9年的磅礡劇集。不過多年來都被封為是「HBO 神劇」的《權力遊戲》，卻因為在故事尾端全由兩位電視劇編劇David Benioff和Dan Weiss撰寫劇本，導致《權力遊戲》第8季被全球粉絲狂轟為「史詩式大爛尾」。

《權力遊戲》被網民怒批「史詩式大爛尾」。（《權力遊戲》劇照）

面對《權力遊戲》最後一季已經吵了數月的爭議，原作《權力遊戲》的作者佐治·R·R·馬田（George R.R. Martin）現在又進一步回應。這位留著白色大鬍子、身材顯眼的老爺子是許多《權力遊戲》粉絲一眼就能認出的大作家，不過之前佐治曾爆笑在Twitter上抱怨「全紐約都認識我，出版社警衛卻攔我」，讓眾多網友吐槽佐治肯定是太久沒有去出版社交稿，一直拖延小說進度才會如此。

佐治坦承：「《權力遊戲》最後確實沒有忠於原作，如果他們依照我的故事架構的話，他們應該要再多拍5季才行！最後一季他們只安排了6小時的片長，但我最後兩本小說其實規劃了3000頁的內容，所以他們應該要拍到第13季才能夠完全忠於原作！」

《權力遊戲》原著小說作者佐治RR馬田。（VCG／Getty Images）

另外佐治也談到他與HBO製作方出現不少意見分歧的時刻，原來只要《權力遊戲》劇中觀眾反應熱烈的角色，HBO製作組就會傾向想要幫受歡迎的角色額外加戲，但佐治卻反對這種做法。同時他也點出HBO並無意在《權力遊戲》這部本傳劇集上花費更多時間，因此才必須要在第8季就草草收尾，你是否也想看佐治親自撰寫劇本的劇集版呢？

HBO製作組傾向想幫受歡迎的角色額外加戲。（《權力遊戲》劇照）

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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