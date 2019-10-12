【金宵大廈】揭執紙皮阿婆神秘身份　原來係阿蕭救Coco關鍵人物？

TVB劇集《金宵大廈》即將大結局，故事以Alex（李施嬅飾）同阿蕭（陳山聰飾）前世今生的謎團為主線，隨着劇情發展，劇中出現越來越多線索讓大家一起解謎。在第19集中，就出現了一位神秘阿婆，將阿蕭推落海中，令阿蕭差點浸死，不少網民都猜測這個阿婆身份絕不簡單，甚至有人認為她是年老的Coco，那究竟她是誰呢？

Coco（李施嬅飾）同旭輝（陳山聰飾）的情緣延續到今生。（劇照）

阿蕭（陳山聰飾）得知自己前世間接害死Coco後，傷心欲絕的他飲醉酒走到碼頭。（電視截圖）

在第19集中，阿蕭夢回60年代，知道了自己前世旭輝（陳山聰飾）間接害死Coco（李施嬅飾），夢醒後Alex同Coco以殘影的方式現身與他道別，但最後還是消失。傷心欲絕的阿蕭飲醉酒走到碼頭，突然有一個執紙皮的阿婆出現，用手推車將阿蕭推落海！不過鏡頭只拍到阿婆的下半臉和她意味深長的一個笑容，未能見到她的全貌，引來大家紛紛猜測她的身份，更有網友認為她是年老的Coco，推阿蕭落海是要他回到過去，拯救Coco，改寫結局。

不少網民猜測這個神秘阿婆就是年老的Coco！（電視截圖）

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監製葉鎮輝在接受《香港01》訪問時，就否認神秘阿婆是Coco：「阿婆嘅出現其實就等於黑貓、狐仙一樣，畀阿蕭重獲一個機會，可以做自己想做嘅嘢，救到Alex。阿蕭跌咗落海之後瀕死，佢就可以用阿蕭嘅意念控制旭輝嘅身體。人臨死意念係最強嘅，可以見返好多以前嘅嘢。而阿蕭好想去返60年代，所以佢覺得只要臨死就可以返去救到Coco同Alex。而個阿婆只係Nobody，係個天註定要你遇到一啲嘢，啟發你去做一啲嘢。」

阿蕭在瀕死邊緣回到60年代，可以用阿蕭的身份控制旭輝。（電視截圖）

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監製更透露其實整部劇集都圍繞着「怨念」這個主題，包括單元故事《洞》中Baby Mia（歐陽巧瑩飾）不願以真面目示人，《美魔女》中Yuki姐（康華飾）為求靚不惜一切，甚至想殺了靚寶得到活血，都是因為怨念：「阿蕭想返去60年代救埋Coco，但奈何最終係唔得嘅，因為如果60年代Coco同旭輝唔死，就唔會有現代Alex同阿蕭嘅出現。所以有好多嘢唔係我哋強求，得到就係好，又或者我哋嘅能力係咪可以改變到所有嘢呢？就算我畀你呢個能力，你都改變唔到現實，改變唔到發生過嘅事。」照監製的說法來看，阿蕭並不能扭轉乾坤，Coco、旭輝、Alex、阿蕭的命運早有定局。

在單元故事《洞》中，Baby Mia（歐陽巧瑩飾）不願以真面目示人。（劇照）