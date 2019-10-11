【金宵大廈】林老師被打生樁活埋變怪物？　三點推測同靚寶係死敵

TVB劇集《金宵大廈》終於來到大結局單元《夢遊》，林老師（劉江飾）的真實身份亦逐步揭曉。在前一個單元故事《Simone》中，有兩場林老師對着黑貓靚寶說話的戲份，劉江兇狠的神情固然令人印象深刻，但其實他的對白更加重要，更從三點可以推測他與靚寶是死敵的關係！

林老師（劉江飾）究竟係咩身份？（電視截圖）

林老師愈來愈兇狠！（電視截圖）

連靚寶都驚咗林老師？

在第17集中，有一場林老師在書店中同靚寶對話的戲份，他除了表示怨恨旭輝（陳山聰飾）搶走了他心愛的女人Coco（李施嬅飾）之外，還拿着流星心口針對靚寶講道：「你最好唔好多管閒事，唔好逼我叫嗰隻嘢出嚟，將你同阿蕭（陳山聰飾）撕成碎片！」嚇到靚寶都即時縮成一團，可見靚寶畏懼林老師。

靚寶被林老師嚇到縮埋一舊，睇嚟好驚！（電視截圖）

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林老師係怪物？

而在第18集中，林老師飲醉酒後，被靚寶引至金宵舞廳，他回想起當年與Coco跳舞的點滴，之後再對靚寶講道：「我恨我自己，恨我自己太軟弱，如果當年我早啲放隻怪物出嚟，結局一定唔係一樣。」有網友認為林老師所講的怪物是傳說中的狐仙，但也有人認為與之前提過的「打生椿」有關，當年金宵大廈興建時曾挖出狐仙，為了鎮住狐仙，就將一位年青人「打生樁」活埋地底，而這個人極有可能就是林哥仔。

當年金宵大廈興建時曾挖出狐仙，為了鎮住狐仙，就將一位年青人「打生樁」活埋地底，這個人極有可能就是林哥仔。（劇照）

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林老師原來有夢遊症？

阿蕭從Dr. Poon手中得到由林老師寫的小說《夢遊》，知道更多前世Coco與旭輝的往事，並回到金宵大廈與林老師對質。但原來《夢遊》不止是書名，更暗示了作者林老師有夢遊症，小時候他問爸爸點解要在他的房間鎖上多把鎖，當時他爸爸答道：「你有夢遊呀嘛。」引來外界猜測林老師有可能因為夢遊症而一時迷失，殺死Coco而不自知！

林老師兒時被爸爸鎖在房間，原來是因為有夢遊症。（TVB YouTube影片截圖）