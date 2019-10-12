【金宵大廈】TVB推出黑貓靚寶同款毛公仔　有望成新一代吉祥物

TVB劇集《金宵大廈》充滿奇幻懸疑情節，掀起全城煲劇熱潮。除了一眾演員大獲好評之外，貫穿整部劇的黑貓「靚寶」亦人氣急升，憑藉可愛萌樣成功收服不少粉絲，觀眾都被牠超好的演技俘虜！而TVB更乘勝追擊，在big big shop推出靚寶毛公仔，人氣超強的靚寶絕對有望「揮低」TVBuddy同大明猩，成為TVB新一代吉祥物！

《金宵大廈》大受歡迎，劇中的黑貓靚寶都深受觀眾喜愛！（劇照）

big big shop推出靚寶同款毛公仔。（TVB YouTube影片截圖）

很多人認為黑貓代表着「不祥」，令人有種陰森的感覺，但自《金宵大廈》播出以來，靚寶不但憑着出色的演出被網民捧為劇集的男主角，更深得劇中演員喜愛。在金宵大廈生活了超過50年的靚寶，在大廈內自出自入、神出鬼沒，還會巡樓。雖然牠無對白，但一樣憑着精靈可愛的樣貌、圓碌碌的眼睛、到位的眼神成功吸引大家注意！

雖然靚寶無對白，但憑着到位的眼神一樣交足戲！（電視截圖）

+ 15 + 14 + 13

靚寶人氣急升，TVB都即時在big big shop推出靚寶同款毛公仔，而且是限量發售。毛公仔同靚寶一樣全身黑毛，眼仔碌碌，頸上綁着一條寫上「靚寶」的紅帶，十分可愛。對於之後會否推出更多靚寶的周邊產品，靚寶主人Melaine回覆《香港01》時就說：「你真係要問返TVB啦。」似乎不願透露太多。

靚寶同款毛公仔登陸big big shop！（bigbigshop網上圖片）

+ 12 + 11 + 10

其實TVB在2006年就推出官方吉祥物TVBuddy，用作宣傳電視台形象，出鏡率極高，更衍生出一系列實體產品。2017年TVB推出big big channel的同時，也設計了一隻重量級吉祥物配合，就是全身橙色的「大明猩」。TVBuddy同大明猩可以說是TVB兩大吉祥物，不過如今推出靚寶同款毛公仔，相信人見人愛的靚寶極有潛力，比TVBuddy同大明猩更受歡迎！

TVBuddy是TVB在2006年推出的官方吉祥物。（資料圖片）