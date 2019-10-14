蔡依林小巨蛋跨年場演唱會　黃牛叫價破10萬台幣　超原價20倍！

天后「Jolin」蔡依林的年底小巨蛋演唱會門票，昨天上午11點28分準時開賣，6場6.6萬票，3分鐘秒殺，儘管購票除了填寫購買資訊，還加碼考Jolin相關陷阱題，仍無法杜絕黃牛，12月31日跨年場門票最貴原價4900元台幣，黃牛喊價破10萬元台幣，超過20倍。

已4年沒有在小巨蛋開唱的Jolin，全新巡演「Ugly Beauty2019-2020世界巡迴演唱會」備受期待，其場次包括12月30日、31日及明年1月1日、3日、4日、5日共6場，門票開賣6場6.6萬張門票，3分鐘秒殺，線上同時22萬人在線搶票，展現超威人氣。

全新巡演「Ugly Beauty2019-2020世界巡迴演唱會」備受期待（Instagram@jolin_cai ）

許多沒搶到票的粉絲也紛紛在Jolin Facebook留下各種「崩潰文」，不少粉絲透露看到「答題」傻眼，原來兩個時段搶票時，除了填購票資訊，也跳出「請問本場演唱會Jolin出道滿幾週年？」、「在『怪美的 UGLY BEAUTY』MV中，最後一幕被告與法官擁抱後爆炸的顏色是？」、「今年得到金曲獎年度金曲是哪首？」等問題，網友崩潰留言：「不是鐵粉根本搶不到！」且選擇題的答案還分大小寫，可說是陷阱中的陷阱。

門票秒殺後，Jolin第一時間於Facebook寫道「謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝 長輩們的金手指任務已完成！現在換晚輩接棒努力～～激動想哭」，問到是否有望再加場？主辦單位超級圓頂也表示：「Jolin確定不加場。」並表示：「呼籲歌迷不要購買黃牛票券，一起抵制黃牛，來路不明的票券也可能是網路詐騙，務必小心。主辦單位也會持續追查，經查有確定證據為黃牛票券，也會注銷票券入場資格。」

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