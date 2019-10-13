【意外發現的一天】李娜恩成韓劇校園女神　乖女御姐形象轉換自如

韓國MBC新劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天）本月2日起首播，獲大讚題材新穎，而且起用大量年輕演員，因而受韓國和大中華地區觀眾注目，眾多演員之中，女團APRIL成員，20歲的李娜恩更是近年堀起的韓劇新星。

路雲和金惠允主演的《意外發現的一天》在韓國和大中華圈開始受關注。（MBC）

劇中漫畫女主角李娜恩是女團APRIL成員。（MBC）

《意外發現的一天》人物簡介

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《意外發現的一天》劇情講述患有心臟病的少女殷端午（金惠允飾）發現自己一直以來活於校園漫畫世界中，而且只是漫畫主角吳南柱（金永大飾）和呂珠多（李娜恩飾）的陪襯角色，於是決定聯同另一位配角一天（路雲飾）改變命運，企圖奪去呂珠多的主角之位。

李娜恩外貌甜美，氣質清純，加上演技自然不造作，因而在韓劇界冒出頭。（IG/@betterlee_0824）

李娜恩近照

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其實今次不是李娜恩首次演繹學生角色，去年播出的大熱網劇系列《A-TEEN》，李娜恩扮演校園女神金荷娜，因為外貌甜美，氣質清純，加上演技自然不造作，令她人氣急升，除了令她在《A-TEEN 2》攀上第一女主角之位，又讓她獲得《意外發現的一天》演出機會，今次是李娜恩首次在免費台連續劇飾演重要角色，可見《意外發現的一天》是她演員事業的一大躍進。

李娜恩在去年播出的大熱網劇系列《A-TEEN》扮演校園女神金荷娜，因而令她人氣急升。（IG/@betterlee_0824）

李娜恩校服Look逐格睇

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李娜恩在韓劇多扮演清純少女，回到偶像領域，李娜恩亦能駕馭不同風格。過往APRIL走甜美可愛路線，去年10月推出的迷你專輯《The Ruby》一改風格，轉走摩登時尚風，而向來乖乖女形象的李娜恩則化濃妝變身成御姐，讓粉絲眼前一亮。