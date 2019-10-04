【綠豆傳】張東尹男扮女搶金所炫鏡　出道過程完全超乎想像

近日KBS韓劇《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》熱播，金所炫劇中短髮的造型讓人耳目一新外，飾演全綠豆一角，今年27歲的張東尹在劇中男扮女裝，更是成功搶鏡。張東尹的美貌不輸女生，金所炫都笑言對方比自己更美外，張東尹意想不到的出道過程亦再一次成為網上熱話。

《綠豆傳》中的張東尹因意外闖入禁男的寡婦村，所以要男扮女裝混入其中。劇中留有長髮的他，因擁有美如女生的精緻五官和瓜子臉而成功搶鏡，更是令一眾女粉絲羨慕不已。張東尹雖然表面非常柔弱，但衣服下卻是一名實實在在的肌肉男，一排白色的朱古力吸引了不少姐姐粉絲，是韓國現時人氣非常高的小鮮肉之一。張東尹雖於2016年才出道，可是已在首部韓劇《所羅門的偽證》中擔任第一男主角，《學校2017》和《陽光先生》也是他的代表作之一。

張東尹為了全綠豆一角，不惜瘦身減肥扮女人。（FB/@KBSdrama）

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不過提起張東尹，就必定要提起他有趣的出道經歷。2015年，仍是一位大學生的張東尹目睹一名持刀搶劫便利店的賊人後，冷靜地報警並正確向警方提供賊人逃走的路線，成功協助捉拿賊人。其後張東尹接受SBS新聞採訪講述事件，亦獲得頒感謝狀。當時的經理人公司通過新聞報道看準張東尹的潛質，於是邀請他簽約以演員出道，本來沒有藝人夢的張東尹就在機緣巧合下踏入了演藝圈，成為近期炙手可熱的演技派之一。

張東尹因做好事而上新聞，意外被星探發掘。（Naver）