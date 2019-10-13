Super Junior銀赫要求染最搶眼髮色　結果竟變「人肉網球」？

韓國男團Super Junior將於本月14日發行第九張正規專輯《Time_Slip》，昨晚（12/10）九位成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭與圭賢一同擔任JTBC綜藝節目《認識的哥哥》嘉賓，為新專輯宣傳之餘，亦發揮自身綜藝才能，令人笑到肚痛！

Super Junior將於本月14日發行第九張正規專輯《Time_Slip》。（Super Junior Facebook專頁）

Super Junior昨晚（12/10）擔任JTBC綜藝節目《認識的哥哥》嘉賓，為新專輯宣傳。（《認識的哥哥》畫面）

一般韓國組合發行新碟時，經紀公司會為藝人設計新造型，不過神童笑言出道14年Super Junior是各自構思新造型，而銀赫更直言去髮廊時，特別要求創造台下觀眾只看到自己的髮型，又強調「別的不管，顏色也沒所謂，只要令我最搶鏡就可以了！」

銀赫直言要創造「讓大家只看到自己」的造型，所以就染了螢光黃色。（《認識的哥哥》畫面）

在普通燈光下，銀赫的髮色非常突出。（視覺中國）

逐格睇銀赫講解點解要染呢隻螢光色

+ 8 + 7 + 6

於是，銀赫染了螢光黃色，其實在普通燈光下已經非常出眾，而今日（13/10）銀赫透過微博分享Super Junior演唱會後台照片，發現髮色如螢光棒一樣亮眼，銀赫更自嘲其頭部與網球無異，因而被粉絲戲稱為「人間網球」、「人間螢光燈」等，也算是達成了他的初衷。

銀赫分享身處後台的照片，他的髮色實在如螢光燈無異，他更用網球表情符號，似是自嘲髮型如網球一樣。（微博截圖）

銀赫的新造型被粉絲戲稱為「人間網球」和「人間螢光燈」！（微博截圖）

更有粉絲稱銀赫是「世界上最帥的網球」（微博截圖）

在暗黑中仍能如此注目的髮色，各位讀者或能在香港髮型屋漂染出來。髮型師Tim接受《香港01》訪問時表示，如欲染銀赫同款髮色，短頭髮者約需染四至五小時，漂色約兩次，而且需要在染髮劑加入大量透明色，才能營造光感，達致透明色效果。髮型師Tim又指出染髮時有不少事情需要注意：「漂嘅時候要注意梳頭嘅力度，同埋化學嘅強度，因為漂粉嘅度數都唔可以太強，注意protect（頭髮保護）啦，所以都要慢慢漂，因為去到頭髮夠淺色，冇咗頭髮髮質都冇用。」

Super Junior出席演唱會記招，銀赫（右二）的造型的確非常出眾！（視覺中國）

Super Junior演唱會記者會新聞圖