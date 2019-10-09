王嘉爾@GOT7荷蘭演唱會粉絲掉胸圍上台　細數韓星收過的奇怪禮物

撰文：蒙曉盈
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韓國男團GOT7本月8日在荷蘭阿姆斯特丹舉行演唱會，七位成員Mark、JB、Jackson王嘉爾、珍榮、榮宰、BamBam和有謙與當地I GOT7（GOT7粉絲）一同盡慶。未知當地I GOT7是否情緒高漲，竟然將白色胸圍拋上台，而該胸圍碰巧掉到王嘉爾腳邊。當時戴着太陽眼鏡的王嘉爾一臉疑惑，除下眼鏡仔細看清楚拋上台的物體，他意識到粉絲將胸圍掉上台後，對着台下粉絲皺一皺眉便離去。
GOT7本月8日在荷蘭阿姆斯特丹舉行演唱會， 與當地I GOT7（GOT7粉絲）一同盡慶。（Twitter/@GOT7Official）
王嘉爾在演唱會途中，碰到粉絲拋胸圍上台。（IG/@jacksonwang852g7）
王嘉爾看到這個胸圍（紅圈），究竟有甚麼反應？（Twitter/@JiminieOt7）
王嘉爾與胸圍相遇全紀錄
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各位或會對粉絲拋胸圍上台一事感到驚嚇，不過今次不是首次有K-pop迷拋胸圍予韓星，過往EXO、B.A.P、FTIsland、Super Junior都經歷過這類事件，有韓星甚至收到更令人尷尬的物品，究竟各位韓星如何應對？點撃睇圖就能一探究竟。
其實不少韓團都遇過如此尷尬情況，Super Junior就是其中之一。（Super Junior Facebook）
究竟其他韓星收到「禮物」有咩反應？
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