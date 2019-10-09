王嘉爾@GOT7荷蘭演唱會粉絲掉胸圍上台　細數韓星收過的奇怪禮物

韓國男團GOT7本月8日在荷蘭阿姆斯特丹舉行演唱會，七位成員Mark、JB、Jackson王嘉爾、珍榮、榮宰、BamBam和有謙與當地I GOT7（GOT7粉絲）一同盡慶。未知當地I GOT7是否情緒高漲，竟然將白色胸圍拋上台，而該胸圍碰巧掉到王嘉爾腳邊。當時戴着太陽眼鏡的王嘉爾一臉疑惑，除下眼鏡仔細看清楚拋上台的物體，他意識到粉絲將胸圍掉上台後，對着台下粉絲皺一皺眉便離去。