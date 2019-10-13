「最美人妻」楊思琦由23歲靚出名堂　一文回顧多個美麗時刻

楊思琦多年來獨力養大女兒楊卓穎（Krystal），這位最美的單親媽媽今日（13日）向傳媒承認，已於年中秘密與圈外男友註冊，再度榮升人妻，並再度懷孕的喜訊。現在一起回顧18年來楊思琦多個美麗時刻，由23歲的屋邨出身港姐冠軍到現年41歲的最美人妻。

楊思琦以23歲之齡奪得《2001年香港小姐》冠軍。（TVB）

楊思琦以23歲之齡奪得《2001年香港小姐》冠軍，同時獲得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」、「最甜美笑容佳麗獎」和「最修長美腿佳麗獎」，成為單屆獲獎最多的港姐。之後她參與多套無綫電視劇，演藝事業蒸蒸日上，奪過「我最喜愛的飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」獎項。她於2012年突然宣布誕下囡囡楊卓穎，但拒絕透露囡囡親父身份，並承認女兒跟自己的姓氏。楊思琦於2015年約滿無綫，現時主力在內地發展。

（網上圖片）

楊思琦出道以來以清純形象示人，然而她亦從來不吝嗇大展好身材，周不時以性感造型出席活動。成為媽媽後的思琦依然保養得很好，依然是十年如一日的童顏，以及fit到漏的身材，她去年更在40歲生日時推出個人寫真集《Miss Szeki 2018》，美麗程度絕對不輸她當年選港姐的時候！

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