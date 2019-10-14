BIGBANG T.O.P有意引退？　韓網民要求不復出竟爽快答應

韓國男團BIGBANG成員T.O.P今年7月6日正式退伍，不過T.O.P服役期間爆出吸食大麻風波，而且其所屬公司YG娛樂受BIGBANG前成員勝利的性招待、貪污、賭博等醜聞困擾，所以T.O.P退伍後一直未有工作，只在Instagram分享近況，最近T.O.P回應網民留言，更引起韓國傳媒關注。

T.O.P今年7月6日正式退伍，但因服役期間爆出吸食大麻風波，所以至今仍未正式復出。（視覺中國）

勝利旗下夜店Burning Sun發生暴力事件，因而接連爆出勝利和YG娛樂創辦人梁鉉錫涉及性招待、貪污、賭博等醜聞，令YG娛樂重創。（視覺中國）

T.O.P在12日分享藝術展覽相片，有網民用韓文留言：「自我反省吧，不要使用社交平台，也不要回歸（演藝圈）了。」而T.O.P隨即回應：「好的！上帝！我也沒有這個想法，請看動物照片吧！」T.O.P無意回歸論令韓國網民嘩然，不過T.O.P後來已經刪除有關回覆，加上T.O.P回應時使用嬉皮笑臉的表情符號，實在難以得知T.O.P是真心希望引退，還是純粹開玩笑。T.O.P和YG娛樂至截稿前，仍未就有關言論作回應。

有網友在T.O.P的Instagram留言，要求對方不要更新社交平台，亦不要復出，T.O.P回應：「好的！上帝！我也沒有這個想法，請看動物照片吧！」。（IG/@choi_seung_hyun_tttop）

T.O.P其後已刪除留言，亦未有就此事再作回應。（視覺中國）

回顧T.O.P退伍當日相片