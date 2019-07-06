BIGBANG T.O.P退伍即違泊　專人開車門被網民批評似「會長出勤」

韓國男團BIGBANG成員T.O.P今天（6日）正式退伍，完結近兩年5個月的兵役，吸引了大量粉絲去到他服役的龍山工藝館等候。可是T.O.P自入伍後就風波不斷，而退伍的第一天亦不例外被韓國傳媒大造新聞。

今天是T.O.P於龍山工藝館上班的最後一個工作天，完全今天的工作後，亦代表他正式退伍。由於T.O.P表示為了不對其他員工造成打擾，下班後不會在現場接受訪問，因此早上吸引了大批傳媒到場採訪，現場亦有數十名粉絲。T.O.P乘坐的黑色私家車駛入後，大熱天時身穿黑色厚外套的他，未有開口就立即進入會館大樓。而T.O.P下車前，保安人員上前為他開車門的一幕，就被部分韓國傳媒大造新聞，形容是「像會長一樣的出勤」。

T.O.P下車的一幕，被韓國傳媒形容是「像會長一樣的出勤」。（topstarnews）

眼利的網民更發現，T.O.P的私家車停泊在殘疾人士專用車位。（xsportsnews）

另一方面，有網民發現T.O.P私家車停車的地方，是殘疾人士專用車位，因此在韓國網絡上引起非常大的爭議。其實T.O.P自入伍後一直新聞不斷，更曾因2017年與前女友韓瑞希吸食大麻罪成，由原本義警一職轉到社會服務要員，因此一共服了兩年多的長兵役。可是T.O.P退伍正值YG娛樂，爆出多單醜聞的艱難時期，加上T.O.P也是爭議中的關鍵人物，未知他能否擺脫危機。

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T.O.P今天正式退伍，吸引了大量粉絲到場。（OSEN）