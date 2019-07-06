BIGBANG T.O.P退伍即違泊　專人開車門被網民批評似「會長出勤」

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國男團BIGBANG成員T.O.P今天（6日）正式退伍，完結近兩年5個月的兵役，吸引了大量粉絲去到他服役的龍山工藝館等候。可是T.O.P自入伍後就風波不斷，而退伍的第一天亦不例外被韓國傳媒大造新聞。

今天是T.O.P於龍山工藝館上班的最後一個工作天，完全今天的工作後，亦代表他正式退伍。由於T.O.P表示為了不對其他員工造成打擾，下班後不會在現場接受訪問，因此早上吸引了大批傳媒到場採訪，現場亦有數十名粉絲。T.O.P乘坐的黑色私家車駛入後，大熱天時身穿黑色厚外套的他，未有開口就立即進入會館大樓。而T.O.P下車前，保安人員上前為他開車門的一幕，就被部分韓國傳媒大造新聞，形容是「像會長一樣的出勤」。

T.O.P下車的一幕，被韓國傳媒形容是「像會長一樣的出勤」。（topstarnews）

眼利的網民更發現，T.O.P的私家車停泊在殘疾人士專用車位。（xsportsnews）

另一方面，有網民發現T.O.P私家車停車的地方，是殘疾人士專用車位，因此在韓國網絡上引起非常大的爭議。其實T.O.P自入伍後一直新聞不斷，更曾因2017年與前女友韓瑞希吸食大麻罪成，由原本義警一職轉到社會服務要員，因此一共服了兩年多的長兵役。可是T.O.P退伍正值YG娛樂，爆出多單醜聞的艱難時期，加上T.O.P也是爭議中的關鍵人物，未知他能否擺脫危機。

+2

T.O.P今天正式退伍，吸引了大量粉絲到場。（OSEN）

+3
+2
GD、T.O.P及B.I外YG娛樂仍有人吸毒　韓瑞希爆料：4人仍繼續演出
YG娛樂為掩飾T.O.P吸大麻證據送韓瑞希出國？　二人相識過程公開
WINNER李昇勳與B.I吸毒有關？　曾以秘密信息約T.O.P前女友韓瑞希
BIGBANG T.O.P爆軍隊藝人特惠　病假比一般請多三倍！
T.O.P@BIGBANG相隔1年零6個月更新IG　V.I.P高呼：我想你
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。