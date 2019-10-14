【牛下女高音】歐瑞偉想多做網絡宣傳　曾偉權問：咩係Instagram

TVB台慶劇集《牛下女高音》正在熱播當中，劇中除了黃心穎和張振朗主演之外，劇中更由幾位綠葉演員擔大旗做主演。今天（14日）歐瑞偉和曾偉權出席《兄弟幫》為《牛下女高音》做宣傳，歐瑞偉笑言：「依家係宣傳時間，要為呢個劇做返少少事。因為見到反應都唔錯，咁公司都安排咗少少活動。我哋都會盡量係Facebook上做多少少宣傳。」

歐瑞偉直言除了用Facebook宣傳這套劇，在Instagram也很積極，不過在旁的曾偉權疑問：「咩係Instagram。」（陳志嵐攝）

另外這套劇集播出後，有報道指劇中的中佬們由綠葉變主角，戲份極重，曾偉權聽說後表示演戲沒有分主角和配角：「對我嚟講每一個角色都好重要，唔係講客氣說話，係我真心咁講。如果一套戲主要角色嘅人用心做，其他配角唔用心做會點？拍戲係一個整體，無論台前同幕後都一樣，所以唔應該用呢個方法諗。」

歐瑞偉很感動這部劇集能讓他們一班50多歲的中佬去玩真的很開心。（陳志嵐攝）

《牛下女高音》能夠播出真的是用幾經波折來形容，因為受黃心穎事件影響，導致延遲播出。不過現在能夠播出，更成為台慶劇簡直令他們感到高興，他們說：「好似過山車咁上上落落，又話要補拍之後又唔洗補拍，依家仲變埋台慶劇，心情真係上上落落。」