【流行經典50年】被網民轟唔唱得　張曦雯︰我有搵鄧小巧學唱歌

無綫懷舊音樂節目《流行經典50年》播出多集，成為長青節目，除了請到一眾唱家班演出，也會邀請一班不是歌手出身的藝人們唱歌，周六（12日）播出的一集，就有近年人氣急升的「宅男女神」張曦雯（Kelly）。

Kelly較開口少唱歌，不過原來她有跟歌手鄧小巧學唱歌。（Youtube影片截圖）

Kelly的發展主要以演戲和主持為主，難得開金口上《流行經典50年》唱歌，唱出樂壇天后鄭秀文（Sammi）的《親密關係》，Kelly在唱歌前講到原來Sammi是她從小到大的偶像，而她特別喜歡這首歌，因為歌曲令她覺得好sweet和好感動。節目出街後，引起網民的討論。有粉絲就力挺偶像唱得好好聽，而且人靚聲甜。不過同時都有聲音指她的歌藝有待改善，狠評「五音不全」﹑「返去唱k算啦」。

網民對她的表現有讚有彈。（Youtube截圖）

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《香港01》記者向Kelly查詢，她回覆表示自己平時都喜歡唱歌︰「但係就唔係好叻囉，咁我之前一路都有搵小巧學唱歌嘅，但係唱《流行經典50年》嗰晚就係好last minute㗎，咁所以自己都冇時間練歌，就唱返《親密關係》，之前都有同小巧一路練嘅，但係就可能冇練過，所以嗰晚都可以唱得更加好。」講到在節目中的表現，會否因為忙於拍劇而失準？Kelly就說︰「覺得自己有啲緊張，因為係啊，其實冇時間練歌，咁所以下次我會做得更好㗎啦！」據知，Kelly現時忙於拍攝電視劇《木棘証人》。

Kelly性格好sweet！（Instagram@kelllycheung）

其實Kelly一向都是網民心目中的女神，在美國長大的她，入行後憑主持《Pearl Tonight》和《3日2夜》等節目而被力捧為女神，更因直播打機建立了貼地的形象，深受網民喜愛。

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