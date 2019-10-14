【Sulli雪莉逝世】身體力行撐「No Bra」　激起韓國網民熱烈討論

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉今日（14/10）下午被發現在家中倒斃，終年25歲，首先發現雪莉倒斃的經理人透露，雪莉患有嚴重抑鬱症，但雪莉本月12日在Instagram更新的帖文未見異樣，所以她的死訊令韓國和亞洲網民大為震驚。雪莉退出f(x)後，行為舉止引起不少爭議，不過有網民認為，雪莉的舉動是響應女權運動，並非嘩眾取寵。

雪莉今日被發現下午被發現在家中倒斃，終年25歲。（網上圖片）

雪莉在Instagram分享的照片中，部分疑似真空上陣，更曾在9月的一次直播中不慎走光，數度引起韓國網民熱烈討論和抨擊，不過雪莉未有理會，至今仍能在Instagram上看到備受爭議的照片。

雪莉不時透過Instagram分享生活照，不過部分照片頗具爭議。（IG/@jelly_jilli）

回顧雪莉具爭議照片

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前f(x)成員Sulli雪莉寓所倒斃終年25歲 警方稱房燈上吊致死

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雪莉曾在自己主持的JTBC節目《惡評之夜》大談不穿內衣的原因，她指內衣對她來說只是一件飾物，只是根據不同的衣服選擇穿着內衣與否，就算不穿也是美麗的表現，她更在節目反問：「胸圍對健康不好，當中鐵和鋼圈的部份會影響消化系統，為甚麼一定要穿呢？」有人更認為，雪莉的舉動是響應「No Bra」和「Free the Nipple」行動。

對於不穿內衣的原因，雪莉反問：「胸圍對健康不好，當中鐵和鋼圈的部份會影響消化系統，為甚麼一定要穿呢？」（視覺中國）

不過，韓國網民對雪莉的舉動不敢苟同，曾批評：「即使長得再帥的男人，穿上緊身衣在街上昂首闊步，女人也不會垂涎三尺而是迴避視線，男人也一樣，你自己很舒服，乳頭浮現出來，周圍的人多不好意思啊？」而雪莉亦曾對網民關注她「No Bra」行動感煩厭，更直言「我討厭視線強姦的人。」亦有人認為，有其他女星和雪莉一樣「No Bra」，但只有雪莉受抨擊，所以網民似乎不是不滿「No Bra」，純粹是針對雪莉。

雪莉曾對網民關心「No Bra」一事面露不悅，又明言「我討厭視線強姦的人。」（IG/@jelly_jilli）

雪莉生平