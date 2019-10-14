前f(x)成員雪莉Sulli寓所倒斃終年25歲　警方稱房燈上吊致死

韓國傳媒報道，韓國警方今日（14/10）收到前女團f(x)成員雪莉的死亡報告，終年25歲。城南市警署透露，當地時間下午4點半左右，經理人未能與雪莉聯絡，遂到雪莉位於城南市的寓所，發現雪莉已經斷氣，經理人隨即報警。

有韓國傳媒報道，警方今日收到前女團f(x)成員雪莉的死亡報告。（IG/@jelly_jilli）

警方表示，雪莉患有嚴重抑鬱症，經理人在13日下午開始，無法與雪莉取得聯絡，經理人到雪莉寓所，發現對方在2樓房燈下綁繩上吊，當時雪莉已沒有任何氣息。雪莉所屬公司SM娛樂已確認死訊。

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雪莉2006年拍攝韓劇《薯童謠》出道，2009年與宋茜、Amber、Krystal和Luna組成女團f(x)出道，推出多首經典歌曲包括《LA chA TA》、《Hot Summer》、《Electric Shock》、《Rum Pum Pum Pum》等等，2014年，雪莉受惡意評論和失實謠言影響，因而暫時停工，並於翌年宣布退團，以專注演員事業。雪莉最後演出作品為客串IU主演的電視劇《德魯納酒店》。