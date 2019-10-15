【青春有你2】BLACKPINK Lisa將任導師　首參與中國綜藝信心十足

由愛奇藝製作的大型選秀節目《青春有你》於今年4月落下帷幕，其後推出的9人男團UNINE，人氣頗高。目前第二季正在火熱籌備中，今日（15日）更宣布首位導師，邀請到有「人間芭比」之稱的韓國女團BLACKPINK成員Lisa，令網友大感興奮。

據悉，《青春有你2》是女生版選秀，這是Lisa首次參加中國綜藝節目，為此她特登拍攝短片，用中文向「青春製作人們」打招呼。既然做得導師，必定會有一技之長，而能歌善舞的Lisa透露：「女生們跳舞的時候通常有很多需要Wave來配合的動作，而Wave最重要的是，在台上要跳得好看、有魅力。」隨即還宣布她的第一個導師任務，發起「Wave challenge」。

「人間芭比」Lisa證實加入《青春有你2》擔任導師。（微博@愛奇藝青春有你）

其實網上一早已經傳出《青春有你2》的導師陣容強大，包括楊千嬅、鹿晗、Hebe@S.H.E、Lisa 、宋茜等，如今Lisa作為首位導師正式亮相，無疑成為節目一大亮點，讓觀眾們非常期待。

Lisa在BLACKPINK中擔任Rapper與領舞，97年出生的她，於2010年在YG娛樂泰國舉辦的選拔賽上獲得第一名，亦是海選中唯一入選的參賽者，更是YG成立以來首位非韓國人的練習生，實力不容小覷。

Lisa對擔任導師充滿信心。（視頻截圖）