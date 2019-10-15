【中國達人秀】楊冪漁網耳環登熱搜　做一個動作莫名其妙被鬧

人氣女星楊冪果然人紅是非多，近日其擔任觀察員的綜藝節目《中國達人秀》錄製，沒想到只是時而摘下耳環時而戴上耳環的舉動，卻意外引來部分網友不滿，直言她有多動症﹑不好看等劣評，一度登上微博熱搜引來廣泛討論。

楊冪一對「漁網耳環」成為熱門討論對象。（《中國達人秀》微博圖片）

活躍參加綜藝節目的楊冪，今年擔任《中國達人秀》第六季的觀察員。在最新一集節目錄製中，她身穿米白色鏤空針織衫，梳中分長捲髮頭非常漂亮。不過大家的注意力則集中她戴上的一對「漁網耳環」中，特大的耳環極具華麗有焦點力，獲得不少人大讚有心動的感覺。不過有細心的網友則發現，從流傳出的節目照片所見，她其實有一度時間摘下該耳環，並沒有全程戴好，讓部分網友不滿，質疑她有多動症瘋狂指罵不好看等，大家在微博留言說道：「欣賞不來」﹑「不覺得有多好看」…對她非常反感。

楊冪被發現沒有戴耳環，又被人指出做作。（楊冪翻我牌囉微博圖片）

眼見楊冪被部份網友鬧得體無完膚，有當時參與是次錄製的粉絲就跳出來為她發聲。指出她重復摘下戴上的舉動是有苦衷的，因為該耳環確是非常重長期戴著會扯著耳朵，所以她才會選擇偶爾摘下，而當節目開始錄製時她才戴上而已。有粉絲亦心疼她Hashtag其工作室，望其工作團隊日後可以找個好看又不重的耳環給她。可見楊冪的魅力有幾強勁，只是區區一對耳環而已就成為熱議人物，果真是內地娛樂圈當紅人物呀！

粉絲為楊冪抱不平。（微博截圖）